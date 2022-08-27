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扩展现实产业异军突起 行业标准实施助推行业健康发展

2022年08月27日17:53 | 来源：人民网
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人民网北京8月27日电 （记者申佳平）日前，中国通信标准化协会扩展现实产业及标准推进委员会（TC625）成立大会在北京召开。多位与会专家表示，近年来，扩展现实产业异军突起，产业规模不断扩大，应用创新不断涌现，下一步应注重加强顶层规划引导，推动扩展现实领域重点行业标准实施与落地，建设健康可持续的产业发展生态。

扩展现实（Extended Reality，XR）作为元宇宙的关键技术之一，是指通过以计算机为核心的现代高科技手段营造真实、虚拟组合的数字化环境，以及新型人机交互方式，为体验者带来虚拟世界与现实世界之间无缝转换的沉浸感,是AR、VR、MR等多种技术的统称。

据介绍，TC625主要聚焦扩展现实领域的关键技术、产业和生态研究，致力于推动扩展现实领域重点行业标准的实施与落地,协调产业链各方协同创新，建设健康可持续的产业发展生态。

根据中国信通院发布的《虚拟（增强）现实白皮书》，2022年XR产业将正式步入深度沉浸阶段，技术升级有望驱动硬件设备市场渗透率不断提升。

“在政产学研各方的共同努力下，我国虚拟现实技术产品应用创新活跃，产业发展取得长足进步，产业供给推陈出新，行业应用亮点频现。”工业和信息化部电子司领导消费电子处副处长李婷在会上介绍，相关行业数据显示，2021年全球虚拟现实头显设备出货量达到1059万台，同比增长58.1%，成功突破每年1000万台的行业拐点。2022年，预计全年虚拟现实产品出货量同比增长26.6%，出货量将达到 1390万台。

李婷表示，推动扩展现实技术和产业发展，要注重加强顶层规划引导，汇聚产业发展合力，加快核心技术突破，夯实产业基础能力，推动融合创新应用，构建良好产业生态。

“扩展现实作为新一轮科技革命代表技术之一，已被认为是下一代通用性技术平台和互联网的入口。”中国通信标准化协会理事长闻库指出，TC625要持续推进标准落地实施和产业化发展，以推动技术成果标准化、标准成果市场化为目标，引领产业持续健康发展。

中国信息通信研究院副总工程师史德年指出，5G网络大带宽、低时延、干扰小等特点可为扩展现实应用提供良好的云化服务质量保障，保证用户的使用体验。他认为，5G是扩展现实产业走向可持续性发展的重要基石，扩展现实则是5G实现消费市场突破的重要方面之一。

(责编：申佳平、吕骞)
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