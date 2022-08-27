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我国IPv6活跃用户数达6.97亿 行业整体发展势头良好

2022年08月27日15:39 | 来源：人民网
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人民网北京8月27日电 （记者申佳平）据中央网信办官网消息，8月24日下午，中央网信办组织召开2022年全国深入推进IPv6规模部署和应用工作推进会议。会议指出，今年以来，各地区各部门各单位认真落实《深入推进IPv6规模部署和应用2022年工作安排》，统筹协调力度不断加大，企业主体作用充分发挥，行业融合应用加快拓展，创新生态建设初具成效，有序推进42项重点任务，4项年度指标提前完成，IPv6规模部署和应用取得明显进展。截至2022年7月，我国IPv6活跃用户数达6.97亿，固定网络IPv6流量占比达10%，移动网络IPv6流量占比达40%，整体发展势头良好。

会议强调，IPv6是数字中国建设整体布局的重要内容，我国IPv6发展正处于滚石上山、爬坡过坎的关键阶段，IPv6升级改造进入攻坚区，要准确把握IPv6高质量发展面临的形势和挑战，进一步激发IPv6发展动力，发挥增量带动存量效应，推动新增设备和业务启用IPv6，加快实现IPv6网络性能从趋同向优化转变、应用改造从表层改造向深度支持转变、发展目标从用户数量向使用质量转变。部分移动应用IPv6流量出现回退，相关属地网信办和部门要加强工作指导，督促有关平台进一步增强内生动力和工作韧性，加大放量引流力度，提升应用IPv6流量占比。

会议要求，要加强统筹协调，强化重点任务和瓶颈问题再督促，发挥协调机制作用，突出解决瓶颈问题，推进行业领域深度部署。要加强评测考核，推动各单位主体责任再落实，优化监测评测手段，实施挂号销账机制，明确改造清单和责任人。要加强安全保障，推动IPv6网络安全保障水平再提升，统筹推进IPv6规模部署和安全保障一体化实施，加快IPv6安全产品和服务研发应用，提升IPv6网络安全监测预警能力。要加强示范带动，实现技术产业创新生态再突破，发挥试点城市和项目示范作用，推进“IPv6+”技术创新和应用推广，强化标准规范指引作用。要加强宣传引导，深化对IPv6发展规律再认识，创新宣传方式，促进行业交流，营造良好发展氛围。

(责编：申佳平、吕骞)
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