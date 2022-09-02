中信集团党委副书记、副董事长、总经理奚国华。中信集团供图

人民网上海9月2日电 （记者夏晓伦）“近年来，新一轮科技革命和产业变革方兴未艾，人工智能等新技术正促使企业产品、服务和商业模式发生全面、广泛而深刻的变革。站在这个全新‘起跑线’上，国有企业应更多履行职责使命，强化基础支撑作用。”在2022世界人工智能大会召开期间，中信集团党委副书记、副董事长、总经理奚国华在接受人民网记者专访时表示。

记者了解到，在创新应用展区，中信集团集中展示了近年来取得的智能化转型代表性成果。对此，奚国华说：“这次参会，我们收获很大，看到人工智能在产业领域新的应用，扩大了与人工智能领域同仁的交流合作，获得很多启迪和借鉴。下一步，我们将不断拓展人工智能与集团业务融合的深度广度，持续激发新动能、新活力。”

“我国人工智能场景应用走向新阶段”

近日，科技部发布《科技部关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知》，首批支持建设智慧农场、智能港口、智能矿山、智能工厂、智慧家居、智能教育、自动驾驶、智能诊疗、智慧法院、智能供应链等十个示范应用场景。

奚国华认为，这标志着我国人工智能场景应用走向新阶段，首批十大示范应用场景落地已具备坚实的支撑。一是技术实现较快发展，二是生态支撑良好，三是场景应用将促进技术迭代更新。“此次通过加大政策支持，推进示范场景应用落地，将激发企业创新动力，聚焦场景应用加大技术攻关力度，有利于促进原始创新。” 他说。

据测算，相比2021年，我国2025年数字经济增长绝对值将达15万亿；数字经济核心产业增加值占GDP比重将从2020年的7.8%提升至2025年的10%，工业互联网平台应用普及率将从15%提升至45%。对此，奚国华认为，人工智能与实体经济深度融合将为经济增长带来新动能，人工智能催生生产方式、生活方式和治理方式发生深刻变革。

奚国华举例说，比如，人工智能创造的虚拟劳动力，能解决对适应性和敏捷性要求高的复杂任务。智慧教育实行因材施教，实现个性化学习，提升教学效率和质量，助力实现教育平等化、数字化。

奚国华还表示，本轮人工智能浪潮的核心是基于神经网络的深度学习算法，该算法对数据依赖较大。行业信息化建设水平不一以及系统互通性问题，特别是数据采集和标准化问题，是制约人工智能进一步应用的重要因素。随着企业数字化转型加速，数据进一步打通和沉淀，叠加政策法律法规完善和数据权属明确，数据实现在更大范围内的共享，人工智能技术发展的基础才能更为坚实。

“不宜‘神话’人工智能，仍面临多方面挑战”

奚国华坦言，要清醒认识到，新技术落地不会一蹴而就，更不宜“神话”人工智能。我国人工智能应用端发展几乎与国外同步，在智慧零售、智慧医疗、无人驾驶等细分领域全球领先，但仍面临一些挑战。

奚国华分析称，在产业结构方面，应用端比重较大，在关键技术、芯片制造、架构设计、底层平台等方面需下功夫，不断增强根技术能力；在数据标准建设方面，系统建设、数据治理、数据标准、数据权属等问题，导致“数据孤岛”“信息烟囱”广泛存在，制约技术进一步应用；在数据安全和隐私保护方面，人工智能应用涉及大量数据采集，个人隐私数据面临泄露甚至交易利用的风险；在伦理问题方面，算法进化可能带来人身安全、权责界定、失业等问题。

针对以上挑战，奚国华提出了三点建议：

一是加强原始创新。聚焦人工智能基础研究加大研发投入，重点对相关处理器芯片、核心算法等基础软硬件研发提供持续稳定的支持，促进根技术能力提升。

二是规范数据标准。开发、开放和共享数据已成为国际潮流。建议在安全可控前提下，提高公共数据开放程度，推动建立行业数据库，做好政府数据资产整合，构建完善的数据生态系统。

三是妥善管控风险。坚持人的主体性地位，尊重人的生命安全和人格尊严。健全完善法律法规和科技伦理学科体系，提高科技人员道德素质。科技型企业要秉承“科技向善”理念，主动承担更多社会责任。

“顺应数字经济发展浪潮，把握新技术新趋势”

奚国华向记者表示，中信集团顺应数字经济发展浪潮，把握人工智能等新技术新趋势，加大赋能力度，正在全面推动综合金融服务、先进智造、先进材料、新消费、新型城镇化五大业务板块转型升级。

具体来看，在重塑金融生态方面，将人工智能应用于银行、证券、保险、信托、基金等业务，不断丰富智能营销、智能风控、智能投顾等场景，在元宇宙、量子计算、隐私计算、区块链等前沿领域积极探索、率先应用，实现了金融生态的创新变革。

据了解，今年3月，中信集团获得国内首批金控公司牌照，7月中信金控正式成立，对于我国金控公司监管改革以及集团全面深化改革都具有重要意义。

“我们集成多模态建模、语音识别、知识图谱等技术打造了业内第一个数字人财富顾问——中信金控数字员工‘小信’，并在世界人工智能大会期间精彩亮相，代表了中信金控面向新次元的智能化服务体系。”奚国华说，中信金控将进一步加大金融科技投入，充分挖掘用户需求，围绕共享中心、财富管理、智慧管控三大重点项目，加快推进数字化平台建设，丰富金融生态和应用场景。

在智能制造方面，融合AI等技术打造全球铝车轮行业首个“灯塔工厂”，有效降低人工依赖和原材料损耗，产品不良率下降20.9%、能源使用效率提高39%。秉承“特钢是科技炼成的”理念，打造智慧高炉，运用AI技术优化智能燃烧模型，产品不良率下降79%，生产率提升12%，能源利用率提高10%。自主研发“天枢工业互联网平台”通过工信部测评；在“AI+工业视觉”“AI+设备管理”“AI+能碳管理”等方面形成核心技术能力，持续赋能不同行业企业智能化转型发展。

在智能建造方面，实施工信部BIM重大专项，开发建筑产业互联网平台，提供 BIM+AI的数据可视化管理与智能化服务，实现建筑业向以数据驱动的智能建造转型升级。

在智慧农业方面，构建全基因组选择技术模型并不断训练优化，实现农作物育种精准设计，提升了新品种培育效率。“此外，我们还发挥综合金融优势，支持了寒武纪、云从科技等一大批优秀企业发展。”奚国华说。

“科技创新依然是解题思路”

在未来，中信集团如何推动新一代人工智能技术与产业领域深度融合、服务数字经济高质量发展？在奚国华看来，面对百年变局，科技创新依然是解题思路。他表示，将在以下三方面继续发力：

一是加强统筹推进。深入实施科技创新和数字化转型战略，持续加大AI等新技术创新应用力度，立足实际、分步实施、持续投入，打通集团数字底座，提升基础设施数字化水平，强化数据、算法、算力能力，逐步推进全场景、全流程、全层级智能化转型。同时，输出更多带动性强、示范效应好的应用案例，促进人工智能向更多行业落地拓展，推动产业链整体向中高端迈进。

二是坚持开放融合。秉承开放心态，加强与各界交流合作，构建“共生共享”创新生态圈。加大创新场景开放，与科研院所和有关企业一道，打造更为活跃的产学研用、跨界融合创新集群，加强联合攻关，以应用端的迭代创新带动AI关键技术取得更多突破。

三是加大支持力度。进一步运用产融并举综合优势，统筹旗下金融子公司用好综合金融手段，支持人工智能领域企业做强做优；积极发挥国有资本功能，开展产业投资，加大布局力度，为我国智能经济繁荣发展贡献力量。

(责编：王仁宏、高雷)

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