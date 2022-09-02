人民网北京9月2日电 （记者王震、申佳平）据网信中国微信公众号消息，为深入清理网络谣言和虚假信息，营造风清气正的网络环境，按照2022年“清朗”系列专项行动总体安排，中央网信办决定即日起在全国范围内启动为期3个月的“清朗·打击网络谣言和虚假信息”专项行动。

据介绍，此次专项行动将全面深入清理网络谣言和虚假信息，着力解决旧谣言反复传播、新谣言层出不穷的问题。健全完善监测、发现、辟谣、处置全流程工作规范，压紧压实网站平台主体责任，打通谣言治理工作的“最后一公里”。加大造谣传谣行为惩治力度，查处曝光典型案例，形成强大震慑，最大限度挤压网络谣言和虚假信息生存空间，营造清朗网络环境。

网信办表示，坚持管内容、管行为、管主体相结合，聚焦问题多发高发的重点平台、重点环节、重点版块，切实加大清理整治力度，建立完善常态化治理机制，持续保持高压严管态势，确保专项整治取得实效。

坚持分类研判处置。一是对涉重大会议、重要活动、重要政策发布以及侮辱诽谤英雄烈士、亵渎否定英雄烈士事迹精神等谣言和虚假信息，要从严从快从重清理处置。二是对涉安全生产、交通运输、自然灾害等公共突发事件，特别是涉险情、疫情、灾情、警情的谣言和虚假信息，要积极督促有关部门加强正面回应，澄清事实，回应关切。三是对社会、经济、民生领域的谣言和虚假信息，要加强与相关部门的沟通，推动及时发声辟谣，防止扩散蔓延，误导民众。

加大溯源追责力度。一是督促网站平台加强技术手段建设，提升溯源能力，对首发谣言和虚假信息的平台账号，视问题性质进行处置处罚，强化源头遏制。二是制定完善网络谣言和虚假信息处置处罚细则，根据严重程度、是否首发、转发次数等维度，视情采取警告、禁言、永久封禁等措施。三是对首发恶劣谣言、多次传播谣言、利用谣言进行恶意营销炒作的账号主体，纳入黑名单管理，情节特别严重的，全网禁止注册新账号。四是定期集中通报曝光处置处罚情况，公布违法违规典型案例，形成有力震慑。

健全完善辟谣机制。一是中国互联网联合辟谣平台组织网站平台对存量谣言和虚假信息进行摸底，打上标签，对新增谣言和虚假信息组织有关部门准确辨识，认定后及时打上标签。二是要求重点网站平台开设辟谣专栏，及时转发中国互联网联合辟谣平台和相关部门权威信息，全面推送呈现。三是在评论置顶位及时展示重要辟谣信息，搜索涉谣言关键词时，在搜索结果中突出显示辟谣信息，社交群组加强提醒警示，扩大权威信息的覆盖面和触达率。四是研究完善算法推荐规则，对接触过谣言和虚假信息的用户，精准推送相关辟谣信息，提升辟谣效果。五是要加强与相关主管部门的协同联动，完善信息通报、线索移交、联合处置等工作机制，发生重大网络谣言事件时，联合发布权威信息，及时澄清事实，回应群众关切。

压实平台主体责任。一是做好存量处置，督导网站平台落实管理要求，对已认定的谣言和虚假信息，第一时间排查处置，防止反复传播。指导平台建立样本库，及时更新完善，运用技术手段进行比对匹配，做好拦截处置。二是做好增量遏制，加强日常监测分析，对影响大、传播广的无权威来源信息，主动向有关部门进行查证，及时识别处置，努力把新发谣言和虚假信息消灭在萌芽状态。三是强化网络谣言和虚假信息线索监测报送，网站平台常态化开展日常监测和线索收集，按要求及时上报。四是重点网站平台要设立网络谣言和虚假信息专门举报入口，细化分类标准，发动广大网民积极举报，广泛提供证据线索。

网信办要求，各地网信部门要充分认识开展打击网络谣言和虚假信息专项行动的重要意义，认真部署、精心组织、扎实推进。要认真梳理属地问题多发高发的平台环节，制定细化工作方案，抓好专项整治任务落实，确保工作实效；要督促属地重点网站平台成立工作专班，紧盯重点呈现区域，全面排查问题漏洞，提升技术水平，完善工作机制，强化内容审核管理，确保专项行动各项任务落实落地落细；各地要组织对专项行动效果进行评估考核，建立工作台账，根据问题严重程度、整改落实情况，开展专项督导。对于专项行动要求落实不力、问题突出的网站平台，严格进行处罚问责。

(责编：王仁宏、高雷)

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