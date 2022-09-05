人民网记者 车柯蒙

会鼓，是广西南宁市马山县壮族自治区独有的一种民间娱乐活动。《隆山县志》记载：“击鼓之习，相传已久，今犹未衰，每年农历正月初一至元宵节为自由娱乐期。”

当地人告诉记者，“过去农民生活很辛苦，过年擂鼓，以寄托一年更比一年好的美好心愿。”对美好生活的追求，也催促着人们奋进的步伐。2016年以来，马山县推动实现全县75个贫困村摘帽，9.76万人脱贫，2020年5月，广西自治区政府批准马山县退出贫困县序列。

如今，每到春节期间，村民们依旧擂鼓作乐，洪亮、浑圆的鼓声回荡在群山之间，年复一年，见证着山、村、人的巨变。

近日，人民网“我和我的新时代”乡村振兴采访调研走进马山县立星村，看这红色热土上，小村庄如何迈出从脱贫攻坚到乡村振兴的坚实一步。

牵好产业发展“牛鼻子”

马山县立星村。人民网记者 王天乐摄

由于多山少田、人多地少，马山县曾长期面临“一方水土难养一方人”的困境。

“村里耕地面积1858亩，户籍人口约3390人，年轻的劳动力基本都选择了外出打工，空心化严重。”马山县立星村党支部书记蓝利敏告诉人民网记者，曾几何时，村民的收入就靠种着那一亩三分地，村集体收入几乎为零。

2015年11月29日，中共中央国务院印发《关于打赢脱贫攻坚战的决定》，吹响了脱贫攻坚的冲锋号，“十三五”期间被列为贫困村的立星村，也迎来新变化。

立星村产业发展规划图。受访对象供图

乡村振兴，产业兴旺是关键。大力发展特色产业，成为立星村巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴的“牛鼻子”。作为东风公司帮扶广西马山县的助攻单位，东风日产在立星村探索出一条“1（项目扶贫）+3（消费扶贫）+N（创新扶贫）”的精准扶贫长效机制。

2021年，东风日产投入210万元，帮扶立星村建立产业发展中心，做村内周边农产品的整合开发和深加工。正值初秋，产业发展中心周边地里的蓝莓、千禧番茄、黄金百香果等热销产品眼看就要成熟，被运往各地市场。

倪小辉，一家农业企业的负责人，看到了立星村的发展潜力，他盘下600多亩地，在这里成立了分公司。“提高农产品的附属价值，离不开技术，我希望来这里打工的农民能学会技术，成为掌握技术的新农民。”倪小辉告诉记者，当前，公司里每天用工量约为50人。

2021年，公司50亩的千禧番茄基地获得了东风公司帮扶。公司的快速发展，也吸引了附近几个村投入村集体经济资金共同发展，现在，每年可为村集体经济贡献15万以上的分红收益。

可喜的是，就在扶持壮大特色产业和培育村级集体经济的过程中，越来越多的村民在家门口实现了就业。

在马山县白山镇内学村山脚下，一条由东风日产扶持100万元建设，产能为15000瓶/小时的瓶装水生产线，成了村民们在家门口致富的希望泉。

“现在，留在村里就有钱赚。”48岁的覃月平就在水厂打工，在她看来，村里有了产业，在能挣钱的同时还能照顾到家里的老人和女儿，生活更稳定了。

牵好产业发展的“牛鼻子”，曾经几乎为零的村集体收入在2016年达到0.73万元，2020年突破60万元，再到2022年预计突破80万元。

东风乡村振兴挂职干部、马山县副县长张春涛在接受人民网记者采访时表示，在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的关键阶段，要因地制宜发展特色产业、提升竞争力。目前，“公司+基地+合作社+农户”的发展模式正在立星村有序推进，带领村民脱贫致富，助推村集体经济发展。

当好共同致富“领头羊”

在立星村村委会的对面，有一家经营当地特色榨粉的小店。立星村的第一书记方志是这里的常客，“两年来，村里发展有了新开端、新方向、新模式。”坐在这里吃一碗粉，正好能看到进村的小路，想到两年间的点点滴滴，方志不由感慨。

2020年7月，党员方志来到了立星村村委会，当上了第一书记。来到立星村之前，方志还是东风日产技术中心的一名汽车工程师，每天与实验数据、数字模型打交道。从汽车研发基地到田间地头，从管理车型项目到管理村子发展，方志认为，要成为村里致富的“领头羊”，就要把自己当做村里的“CEO”，时刻为村里谋发展、谋效益。

两年间，这位“CEO”常常问自己：“一产如何继续做大、二产从哪儿来、三产如何融合发展？”

在方志带领下，立星村实行村企互助、共建、共享的发展模式，推动村集体经济建设发展壮大。按照“4+1+N”产业发展思路，推进种鹅产业、特色蔬菜水果种植、蓝莓产业、预制菜产业等，发展现代设施农业和农副产品一二产业融合，推进农副深加工产业发展，拉动一江一河农文旅示范带发展。

两年的任期已到，方志马上要回到自己的岗位，在立星村产业发展中心，方志手拿计划书说：“立星村到2025年的规划都已经做好了，如今产业发展初具规模，要发展壮大，还需要新书记把计划持续推进下去，再创新、再努力。”

致富路上，“领头羊”用勇气、智慧和坚韧，带领群众一起奔小康。

覃庆财是东风公司派驻到立星村第一任书记找到的致富带头人。2015年，十几岁就外出打工的覃庆财回村种下了20亩桑树。2016年，在当地政府的支持下，他成立了养蚕合作社，带动17户、50多位村民加入。

“当时村里留下多是4、50岁的妇女，蚕房刚好给她们提供了就业机会。”覃庆财认为，一个合格的致富带头人要想父老乡亲所想，要有抱负、有理想……

在立星村外折屯，44岁的苏理丹是名副其实的“养牛能手”，不仅能给母牛接生，还能给牛看看病。从曾经的建档立卡贫困户到如今县里的致富带头人，苏理丹不仅靠养牛实现了自己脱贫摘帽，更是成立合作社，带着身边的贫困户走好致富路。

2018年6月，苏理丹成立马山县白山镇海宝养殖专业合作社，带动11户贫困户以资金入股。同年，东风公司投入扶持资金25万，进行牛栏建设及相关配套设施建设。目前，牛栏内养殖规模可达80头，每年为村集体经济分红3.6万元。

“现在，我引进了品种更好的西蒙达尔牛，这种牛个头大、出槽快，未来我还要继续扩建牛舍……”苏理丹告诉记者。

托起“祖国花朵”新未来

1999年，从南宁毕业后，覃岚被分配到了立星初中担任语文老师，2003年，立星初中改为立星小学，在这所山村校舍里，覃岚一干就是23年。

记者了解到，在这个只有11名教师、221个学生的乡村小学里，84个孩子来自建档立卡贫困户，还有十多个孩子是父母常年在外打工的留守儿童。

“这里的一草一木一花，都经过我的手呢。”如今已经是校长的覃岚看着校园，感慨万千。23年间，学校基础设施建设得到较大改善，教学条件也日趋完善。

扶贫必扶智，让贫困地区的孩子们接受良好教育，是扶贫开发的重要任务，也是阻断贫困代际传递的重要途径。2020年以来，东风日产加强对立星小学的教育帮扶工作，先后投入了350万左右，实施整体提升计划：新建综合楼、重建操场、新建校园文化墙、实施阳光关爱阅读计划活动，托起“祖国花朵”的新未来。

2021年，小学里迎来了新音乐老师，一个由39个孩子组成的天籁合唱团在这所山村小学成立了。从来没有系统学习过唱歌的同学们第一次接触到五线谱、第一次练习听音、分声部……

“我唱歌好听，所以老师选我进了合唱团。”11岁的覃娅彤自豪的告诉记者，今年刚刚升上5年级的她正是天籁合唱团中的一员。

“原来，我们的操场没有跑道，坑坑洼洼的，现在操场上有了跑道、篮球架，我们经常在操场上玩儿。”在她眼中，这些年学校里有了很多“大变化”：午餐变得更美味了、教室变新了、还有了校园文化墙和新操场……

记者了解到，覃娅彤的父母都在广东上班，她常年跟着爷爷奶奶在村里生活。当记者问到她最喜欢的歌曲，小小的覃娅彤用稚嫩的童声唱起了《卢沟谣》：“永定河出西山，碧水环绕北京湾……”

今年，小学有两个孩子考上了县城的重点中学，刚刚开学，立星小学又迎来一批新同学。看着孩子们，覃校长说：“我们现在非常缺老师，尤其是专业的老师。现在，很多老师都兼着很多课，希望未来能有更多人才来到这里，为孩子们授课。”

蓝利敏告诉记者，为鼓励孩子们好好学习，每年的村集体收入都有一部分用来奖励考上大学的学生。

当调研团快离开立星村的时候，立星小学里，天籁合唱团正唱着动听的歌谣；在歌声里远眺，贵南高铁（马山段）项目正顺利推进，蓝利敏盼着有更多游客乘高铁来村里采摘蓝莓；新来的“90后”第一书记马上就要接过接力棒，看着村子的发展蓝图，他信心满满……

“一年更比一年好”的美好心愿，通过人们的不断努力，在山间、在工厂，在县城、在村庄，被描绘得越来越清晰。

(责编：杨曦、吕骞)

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