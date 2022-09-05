人民网北京9月5日电 （记者赵竹青）近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》。9月5日，国新办召开新闻发布会介绍情况，科技部副部长李萌表示，科技部将从五方面推动落实。

第一，依托全国科普工作联席会议机制，加强科普工作统筹协同。强化关键部门责任，推动形成分工明确、资源共享、优势互补的协同推进机制，设置央地、部门科普合作项目，构建上下联动、全国一盘棋的科普工作格局。科普工作联席会议机制由科技部、中宣部、科协牵头，有40多个部门参加，只要这40多个部门带头落实《意见》，相信这个《意见》会很快能够落地并产生效果。

第二，发挥好网络科普力量作用。网络空间已经成为科普工作的重要阵地，所以要把网络科普队伍作为重要的新生力量来支持和培育，引导其传播正能量，增强科学性，更加便捷地服务广大群众。当然还要整治网络传播中反科学和伪科学的内容，以及以科普的名义欺骗群众、扰乱社会、影响稳定的行为。

第三，要推出一批感染力强、影响力大的科普作品。围绕“四个面向”，聚焦涉及面广、影响力大、群众关心度比较高的前沿科技，比如绿色双碳、人工智能、基因编辑、量子科技、高速移动网络等内容，反映出社会科学普及的水平在不断提高，人们非常关心这些前沿的科技问题。针对这个需求，可以采取项目式的定制、特约创作的方式，推出一批弘扬正能量、公众喜闻乐见的优质科普作品，大力提升我国科普的原创能力。同时，还要注重发现和培养科普创作人才和重视科普创作的企事业单位的支持。

第四，支持高水平专业化的科普场馆建设。科技部正在研究开展科普场馆内容的提升行动，增强展示内容的准确性、通俗性，不断提升科技场馆展示能力和智能化水平。谋划构建适应新时代要求的国家科普基地体系，在与各部门、各地方共同打造国家科普基地的基础上，还要推出一批代表国家水平、公众深度参与互动的场景基地，用场景来驱动科普工作，切实让公众在参与体验的过程中学习科学知识，掌握科学方法，培养崇尚科学精神。尤其是要大力弘扬老一代科学家胸怀祖国、科学报国的爱国主义精神，像青海的原子城基地是“两弹一星”精神的重要基地，像钱学森图书馆、郭永怀事迹陈列馆等都是重要的科普基地，要深度地挖掘、广泛地宣传，支持这些场馆开展多种形式的科普，达到爱国主义教育和科普教育相结合的目的。

第五，营造重视科普的社会氛围。科普工作要有深厚的社会基础和社会氛围，所以《意见》鼓励社会力量投入兴办科普事业非常有针对性。目前科普的经费投入，政府还是占大头，全社会的研发经费投入约2万多亿，2020年全社会科普经费只有170亿，相差仍然较大。这170亿中间，其中政府拨款约138亿，占了80%。所以还要鼓励和引导社会资金通过建设科普场馆、设立科普基金、开展多种形式的科普活动，投入科普事业，还要打造有国际影响力的科普论坛，提升中国科普的国际影响力。还要支持大科学家讲科普，支持外国科学家讲科普。

(责编：赵竹青、吕骞)

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