人民网北京9月5日电 （黄盛）日前，在2022年中国国际服务贸易交易会（以下简称“服贸会”）期间举办的“2022全球PE论坛”上，来自金融监管部门、地方政府和金融机构的代表，围绕私募股权投资行业面对愈加复杂的内外部环境变化，共同探讨了私募股权投资机构如何抓住机遇，在推动科技、资本和实体经济高水平循环中发挥枢纽作用。

北京市政府副秘书长姜广智表示，北京不仅是国家金融管理中心，也是我国创业投资和股权投资最活跃的地区之一。据统计，2021年北京地区发生的股权投资案例超过2400起，金额超过2900亿元，案例数和投资额继续保持全国第一。北京拥有国家级高新技术企业2.76万家，独角兽企业数量113家，每天新诞生高新技术企业270家。

中国证监会市场监管二部主任王建平表示，自私募股权基金行业2013年纳入证监会监管以来，我国私募股权和创投基金行业发展迅速，基金数量和管理规模均已跃居世界前列。从实践来看，私募股权和创投基金对于直接融资和实体经济具有重要促进作用。

北京市海淀区副区长林剑华表示，海淀区高端创新要素集聚、创新创业氛围活跃。近年来海淀区加快北京国际科技创新中心核心区建设，创新体系不断完善，目前区域内拥有国家级高新技术企业近万家，独角兽企业50余家，上市公司261家，创新力量为海淀持续高质量发展奠定了基础。

北京市朝阳区副区长杨蓓蓓表示，作为国际交往的重要窗口，朝阳区外向型程度高、商务氛围浓、创新资源多、聚集效应强，具备独特的资源禀赋和空间优势，形成了以国际化为特征，以金融、商务服务、文化、高新技术产业为核心的现代产业体系。

北京市昌平区常务副区长杨仁全表示，昌平是首都重点发展的平原新城，也是科学城、大学城、生态城。一直以来，昌平区高度重视资本市场作用，先后与红杉、高瓴、中金等机构建立了良好合作关系，设立了8支政府引导基金，投资项目近1300个，投资金额超280亿元。

在会议上，北京大学经济学院金融学系教授、北京基金业协会副会长何小锋发布2022上半年北京地区PE指数时表示，今年上半年多地散发疫情，叠加外部环境不确定等因素影响，上半年北京地区指数有所下降，但随着疫情逐渐得到有效控制，以及监管部门一系列稳增长措施出台，使得资本市场信心不断修复。他认为，中国私募股权市场正呈现快速增长的趋势，行业亟需构建更加有力的业绩基准以规范行业操作并提高其回报透明度。

中国社会科学院学部委员、国家金融与发展实验室理事长李扬表示，高质量发展的重点是创新发展。创新发展是把高新科技的交易机制全面引进到产业结构中，高新科技交易机制的源头就是PE。

多位与会人士认为，随着中国经济由高速发展期进入质量提升期，具有强大存量资源配置能力的股权投资在金融推动实体经济质量变革中将发挥出更加重要的作用。随着股权投资行业政策环境不断完善、营商环境不断优化，未来将会继续发挥潜能为实体经济发展注入新活力。

(责编：杨曦、吕骞)

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