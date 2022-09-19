原标题：AI帮忙“改稿子” 给科技出版增添价值

本版图片除标注外由视觉中国提供

科技日报讯 （记者操秀英）记者9月15日从施普林格·自然获悉，继使用人工智能（AI）生成图书等应用之后，施普林格·自然投资并通过Research Square公司旗下的美国期刊专家开发了一款基于AI的语言润色工具，旨在为科技出版增添价值。这是首个为学术稿件提供快速语言润色的工具，能减少作者为准备发表研究而花费的时间，从而使其有更多的时间从事科研以推动社会进步。

据介绍，该服务可以在几分钟之内自动改进稿件，主要是纠正语法错误和改进措辞及用字用语。施普林格·自然在将该工具成功试用于旗下《科学报告》和《发现》系列期刊之后，最近又宣布将它作为一项免费服务提供给自己的图书作者和编辑。

2021年9月到2022年1月，该工具在《科学报告》试用期间获得了较高的作者满意度，实现了文章接收率的提升。此外，这一工具还能帮助母语为非英语的作者提高文章接收率，这是因为该工具能帮助文章语言变得更加清晰而使审稿人看到研究本身的价值。

利用该工具还可以节省外部编辑时间、减少文章处理时间，因为它能帮助编辑早在同行评审之前就做出拒稿的决定。

基于此，施普林格·自然在2022年挑选了一些学科领域，将这些领域的图书作者和编辑纳入试点，以提高他们的出版满意度或编辑体验。作者一般在合约签署阶段选用该服务，这样就可以在开始拟稿和准备阶段，以及稿件交接前几个月的时候使用该工具，从而在审稿和编辑完整稿件时得到额外的协助。

“我们致力于支持作者和编辑，让科研交流更快、更公平、更有效，并确保其高质量的研究尽可能得到使用、再使用和易于查找。我们通过开发、使用创新的软件和高质量的服务来支持全球科研界，AI润色工具就是一个例子。”施普林格·自然内容创新副总裁亨宁·舒恩伯格说。

该工具的AI算法经过了独特的培训，因为用来训练它的是以英语为母语并具有博士学位的编辑对75万篇稿件进行的校订数据，涉及447个领域，超过200个特定主题，既有原始稿件也有编辑后的稿件，这使其修改量高出3倍，准确率达95%。该工具旨在补充传统的专业润色服务无法频繁使用的缺憾，为所有学术研究人员提供一个可以扩展和日常使用的写作助手，让他们专注于研究质量的竞争，而非语言质量的竞争。

最近，美国期刊专家还推出了将中文等语言译成英文的AI翻译工具，并可与语言润色相结合，以进一步确保稿件的语言质量，助力科研成果的全球传播和影响力的提升。

(责编：罗知之、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经