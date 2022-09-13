刘 瑾

原标题：自主品牌机器人加快成长

2022世界机器人博览会“机器人+制造”区域展示的一款新能源电池盒生产线。

新华社记者 鞠焕宗摄

在工业和信息化部日前举行的“大力发展高端装备制造业”主题新闻发布会上，工信部装备工业一司副司长郭守刚表示，我国机器人产业规模快速增长，2021年机器人全行业营业收入超过1300亿元。其中，工业机器人产量达36.6万台，比2015年增长了10倍，稳居全球第一大工业机器人市场。

机器人产业蓬勃发展，极大改变着人们的生产和生活方式，为经济社会发展注入强劲动能。

应用范围更深更广

机器狗劲歌热舞，仿真人形机器人一展歌喉，配送机器人送货，机器人“医生”远程做手术……近年来，随着人工智能、5G、新材料等多种技术和机器人技术加快融合，机器人在越来越多的领域大显身手，不断孕育出新产业新模式新业态。

在日前召开的中国机器人产业发展大会上，中关村智友研究院院长、北航机器人研究所名誉所长王田苗表示，劳动力短缺和成本增加，拉动机器人高速增长，是市场长期刚性需求。而在这种增长中，机器人呈现出应用范围更广泛、应用程度更深的趋势。

机器人应用场景日益丰富。据工信部装备工业一司司长王卫明介绍，我国工业机器人的应用已覆盖国民经济的60个行业大类168个行业中类。2021年我国服务机器人的产量达921.4万台，同比增长48.9%。特种机器人市场在稳步增长的同时，太空机器人、深海机器人、手术机器人等高复杂度的产品实现了重要突破。

“过去是手机或者汽车行业用机器人多，现在新能源、服务业以及农业领域都开始应用机器人。”王田苗说，过去是大企业用机器人，现在中小企业甚至只有几十人规模的企业也在应用。统计显示，2021年我国制造业机器人密度达到每万人超300台，比2012年增长约13倍。

服务机器人在餐饮、教育、医疗、物流等领域广泛应用。比如，刚刚闭幕的2022年中国国际服务贸易交易会上，美团展示了自动配送车和配送无人机，通过智能化调度实现自动化配送，进一步提升效率。天眼查数据显示，截至目前，我国有服务机器人相关企业43.9万余家，其中，今年1月至8月新增注册企业7.9万余家。

特种机器人上天下海已成现实。空间站里大小机械臂在太空可协同开展舱外操作任务，自供电软体机器人实现了万米海底深潜和驱动，还有机器人能够在石化、船舶等高危行业场景下智能、高效地完成任务。

国产替代速度加快

在我国机器人市场规模高速发展的同时，受益于政策引导与市场需求驱动，国内机器人产业快速发展，销量增速和市场占比持续提高。

据中国机械工业联合会机器人分会（中国机器人产业联盟）与国际机器人联合会统计，2021年我国工业机器人市场累计销售工业机器人27.1万台，同比增长50.1%，增速较上年加快30.1个百分点。其中，外资品牌机器人销售18.4万台，同比增长49.7%，增速较上年加快26个百分点；自主品牌工业机器人销售8.7万台，同比增长50.8%，增速较上年加快38个百分点。2021年自主品牌机器人在市场总销量中的比重为32%，比上年提高。

从市场占有率看，2021年自主品牌机器人在电气电子设备及器材制造、汽车制造、金属加工行业的市场份额上升，在食品制造、塑料及化工用品制造行业的市场份额下降。

机器人被誉为“制造业皇冠顶端的明珠”，其研发、制造、应用是衡量一个国家科技创新和高端制造业水平的重要标志。对于我国机器人产业的发展水平，中国机械工业联合会秘书长，机器人分会执行副理事长、秘书长宋晓刚认为，我国工业机器人产业已经初步形成了一个完整的产业链。从关键零部件到整机再到集成应用，每个环节以及相关的零部件都有了相关企业。

自主品牌工业机器人应用领域覆盖面也逐年扩大。宋晓刚介绍说，目前自主品牌机器人的覆盖面有一定的深度，特别是在一些细分领域的优势明显，比如冶金行业炉前机器人，还有家具、陶瓷卫浴和光伏行业的机器人，这些行业不大，但直接关系到传统制造业转型升级、提质增效、改善环境能否顺利完成。未来，在应用范围上仍有很大的拓展空间。

作为机器人行业的领军企业，新松机器人成立20多年来，已经成功研制了具有自主知识产权的工业机器人、移动机器人、特种机器人、协作机器人、医疗服务机器人五大系列产品。产品累计出口40多个国家和地区，为全球4000余家国际企业提供产业升级服务。公开资料显示，新松机器人是多家知名汽车生产企业的设备供应商，随着高端制造产业升级，机器人国产替代加速，新松机器人也将迎来广阔的发展空间。

协同创新至关重要

尽管进步巨大，国内机器人产业仍任重道远。哈工大机器人研究所所长赵杰直言不讳：“国内机器人产业除了专用芯片以外，基本都有了，但行业发展需要解决精和好的问题。”

赵杰认为，未来机器人的硬件部分可能会逐渐走向标准化、模块化甚至单元化。和国际领先水平的差距主要体现在机器人的设计、结构、运动控制、可靠性等关键技术上。特别要注意，机器人是一个机电强耦合的产品，单项技术的突破对整机性能的提升贡献是有限的。

如何提升国内机器人的核心竞争力？赵杰认为，要利用好创新中心、工程技术中心和国家重点实验室，用制度的优势实现系统性突破。

宋晓刚也表示，国内机器人产业确实存在市场占有率低、高端产品供给不足的问题。这些问题不仅表现在机器人成品上，也包括零部件、软件等环节。主要是研发创新不够，包括创新能力不够、投入不够以及市场应用不够。

如何解决制约创新的这些矛盾，是宋晓刚反复思考的问题。“产业链的协同创新对我国机器人产业发展至关重要。”他表示，国内的机器人企业相比国际大型机器人企业体量小，创新研发投入有限。通过与产业链上的其他企业协同创新，在获得更多研发投入的同时，也能根据不同企业的具体生产需求，研发相匹配的机器人设备。以应用拉动机器人整机产业的发展，整机又带动零部件领域技术进步，最终实现全链条共同提升。

这一思路得到了相关部门政策的支持。郭守刚表示，下一步工信部将积极拓展行业应用，实施“机器人+”应用行动，组织产需精准对接，加快成熟场景普及推广，加大新兴领域产品创新，做强细分领域特色应用，助力各行业数字化智能化转型升级。同时，鼓励行业骨干企业发挥引领作用，在整机、零部件和系统集成等领域，构建大中小企业融通发展生态。

在广阔的市场需求带动下，预计国内机器人赛道的火热将会持续。根据高工产业研究院预测，下半年国内工业机器人市场增速有望超20%，全年销量30.3万台，同比增长15%至20%。根据《中国机器人产业发展报告（2022年）》预测，2022年我国机器人市场规模将达174亿美元，其中，工业机器人87亿美元，服务机器人65亿美元，特种机器人22亿美元，5年年均增长率达22%。

(责编：罗知之、陈键)

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