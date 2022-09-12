人民网北京9月12日电 （记者王连香）据交通运输部消息，9月10日至12日中秋假期期间，全国预计共发送旅客6695.7万人次，比2021年同期下降37.7%。其中，公路预计发送旅客4818万人次，比2021年同期下降37.1%；水路预计发送旅客154万人次，比2021年同期下降14.9%。

据介绍，截至9月12日7时30分，交通运输部门重点核查泸定震区及周边地区公路9508公里（其中，高速公路540公里、国省干线公路2261公里、农村公路6707公里），5718处点位（其中，桥梁1458座、隧道131座、路基边坡804处、涵洞3325座），受损274处，主要类型为边坡垮塌、高位滑坡。

高速公路方面，四川全省高速公路全线通畅，路网运行正常。国省干线公路方面，灾区普通国省干线公路中，G318线、G108线、G351线、S434线全线畅通；S217线得妥镇至下干池大桥38公里阻断，已抢通32公里，仅剩田湾河大桥至石棉界约6公里仍在抓紧抢通。农村公路方面，累计排查出阻断40条，已抢通33条，剩余7条未抢通。目前，震区交通建设项目仍处于停工状态。泸定至石棉高速公路在建项目被困417名人员已全部转移脱困。

(责编：王连香、吕骞)

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