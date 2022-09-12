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激活人才引擎 业界聚焦科技创新驱动高质量发展

2022年09月12日10:33 | 来源：人民网
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人民网北京9月12日电 （记者许维娜）“推进我国制造业由中低端向中高端迈进，要将眼前利益和长远利益要相结合，军民融合相结合、自主研发和国际合作相结合，政府和市场相结合。”中国工程院院士陈学东在近日召开的2022科创中国·科学家企业家创投家峰会上表示。

陈学东还表示，要完善体制机制，提升中小企业的自创业能力，比如鼓励增加研发投入，税收上要给政策，健全转制院所，发挥企业创新团队的作用，搞产业链加快中小企业支持力度和完善知识产权制度等。

那么，如何更好发挥科技创新对科技高质量发展的支撑引领作用？对此，中国工程院院士李校堃在高峰对话环节上说：“人的要素要发挥好，很多好的想法、好的战略都由人去实施，比如，人要有好的机会、好的环境去发展，此外，还要充分调动技术工程人才与企业合作的积极性，充分发挥科技专家的作用，促进产业科技创新发展。”

对于人才的重要性，陈学东也表达同样的看法。他说：“在专业技术人才方面，要进一步要培养优秀的企业家和卓越工程师，以及高技能人才。尤其我们认为企业家的培养非常重要，只有有优秀的企业家，企业里面才会有卓越工程师，所以企业家的成长过程是非常重要的。”

中国科协党组成员、书记处书记王进展在峰会上表示，科技工作者是科技创新的主角，企业是科技创新的主体，创投家是自主创新的先导力量。“此次峰会汇聚科学家、企业家、创投家代表，就是希望通过学术交流、信息交融，促进技术、人才、资本、数据等创新要素的快速流动和精准匹配，形成网络化的新型组织，促进科技成果的快速转移转化，提高科技成果转移转化的效果。”他说。

据了解，为激发创新引领的跨界合作活力，打造科技创新驱动高质量发展的风向标，深化“科创中国”建设，中国科协于2020年，设立了“科创中国”榜单。

对此，中国科协科技创新部副部长林润华表示，未来将汇聚整合科技创新资源，引导探索技术服务与交易的新业态、新组织、新模式，激活创新引领的合作动能，为推动科技同经济深度融合，实现高水平科技自立自强，建设世界科技强国做出更大贡献。

(责编：王连香、吕骞)
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