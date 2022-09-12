原标题：绿色升级 圣象正式纳入国家孕婴网权威体系

孕妇、婴幼儿是我们身边的特殊人群，对他们来说，环保健康产品的使用是生活中考虑最多的因素，并且对于环保的要求也远高于普通人。孕婴环境安全也日渐成为社会各界普遍关注及重视的议题。为孕婴人群居家生活场景提供健康环保的建材产品，是保障婴幼儿安全健康成长的重中之重。

一直以来，圣象作为地板行业标准的引领企业，肩负着推动和完善更新标准、更严要求的重要职责和社会使命；2022年8月，圣象经过“国家孕婴网”孕婴产品绿色通道的严格把关、层层筛选、检测审核、认证通关，正式纳入国家孕婴网体系，成为行业规模企业以木地板全品类产品入选“孕婴产品绿色通道产品”的品牌。

入选国家孕婴网绿色推荐产品目录并加入国孕商城的产品，须依据国家孕婴网标准《托育与孕婴居所环境安全防控规范》(Q/GJYY111.1-2020)要求严格进行检测，检测合格才能入库。按照安全防范规范的严格规定，托育和孕婴居所内所用的木材及其制品，各种材料单元，施加无甲醛胶黏剂，且生产过程中不添加含有甲醛成分的其它添加剂。

圣象地板从色、质、拼等多个维度和厨卫厅台卧等多场景出发，严选优材、匠心雕琢，以出众的品质实力赢得了市场的认可和消费者的青睐。孕婴人群居家的时间之长、空间变化皆使家庭中的各个场景对环保要求提升到一个新高度。针对这一特殊需求，圣象在对孕婴人群在各个场景中的行为和功能需求做了充分洞察之后，精心布局9大空间场景和产品组合，为孕婴人群打造专属功能空间的同时，营造更加美好的生活向往。

截至目前，圣象地板累计用户规模已超过2500万，这个数字在不断扩大，国家孕婴产品绿色通道推荐产品的认定，也为更多家庭提供健康舒适的生活空间增加环保背书。截至今年的7月，圣象地板累计销量规模已达9亿平方米。

作为长期可持续发展、为社会、股东持续创造价值的品牌和企业，圣象在新的历史时期着眼于企业的高质量可持续发展，用低碳、科技、绿色生产方式以及最贴合用户全新需求的场景落实产品的推出。从1995年成立开始，圣象便构建了完整、系统、成熟的绿色产业链，在产品原料开发、生产、销售和服务的供应链体系中，始终贯彻“绿色、环保、健康并可持续的”经营理念，力求为国民特别是孕婴人群打造绿色人居生活空间，同时构建起全程可追溯的生态健康系统。这一条行业独有的绿色产业链，成为企业环保路上的保驾航母，也持续为2500万用户的健康加码。

未来，圣象定将持续把过硬的环保力、领先的产品力、前端的科技力和各方面创新实力运用到母婴市场和孕婴人群，为消费者带来高品质、可持续的环保绿色产品。

(责编：曹淼、李源)

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