人民网记者 申佳平

9月初的大兴安岭，天阔林深，空气中弥漫着草木的清香。莽莽林海中，悄悄爬上树梢的金黄，映衬着云卷云舒，平添几分一叶知秋的浪漫。

2022年9月初，内蒙古大兴安岭林区秋意渐浓。人民网记者 申佳平摄

内蒙古大兴安岭林区，是我国面积最大、保存最好的重点国有林区。在这片广达10.67万平方公里的自然生态系统中，5万护林人守望相助，赓续传承。

在70年的建设中，林区长期坚持“先生产、后生活”，基础设施相对落后。特别是受位置偏远、地广人稀等因素影响，一直以来公网通信覆盖率较低。2021年4月，内蒙古大兴安岭林区电信普遍服务试点项目正式启动。一年多来，千层林间已铺开万张网，一条条信息“天路”穿梭茫茫林海，守护着祖国北疆的“绿色明珠”。

新气象：网络打造万亩林海安全屏障

“看到那一股青烟缓缓升起，我赶紧掏出对讲机呼喊，一直没人应答。忽然兜里的手机传出短信铃声，给我乐坏了，我心想这4G网络真‘管事’啊！”阿里河森工公司管护员张德成是一名“老林区人”。十余年穿梭大森林的他，谈起对4G信号的“初印象”，显得十分兴奋又幽默。

每年初春三月到冬季落雪，大兴安岭时刻面临至关重要的防火任务。每逢下雨，林区管护员们的任务更加繁重。特别是雨天打雷造成的雷击火，稍有不慎便可能殃及大片树木。

张德成告诉记者，自从林区4G基站建成之后，即使对讲机失灵，也可以在最快时间内通过手机汇报情况、定位火情位置。“那次从我汇报到火警成功灭火，前后没超两个小时。看到森林‘得救’了，我打心眼儿里高兴！”张德成说。

2015年，内蒙古大兴安岭林区全面停止天然林商业性采伐，正式“挂斧停锯”。今年是大兴安岭林区开发建设70周年，也是数万名林区人从“砍树人”华丽变身“看树人”的第7年。

“林区既是绿水青山，又是金山银山。我们现在的任务就是守护好这些宝贵的生态价值。”内蒙古森工集团林业信息中心主任秦志疆介绍，据测算，内蒙古大兴安岭的生态系统服务功能总价值量为6160亿元/年，其中“绿色碳库”价值量为1071.75亿元。

据悉，计划在内蒙古大兴安岭林区建设的121个4G基站目前已基本完成。建设完成后，林区的林场、景区、防火瞭望塔、重要道路、重点火险区的公网覆盖率，从不足10%将提升至50%左右。

图为内蒙古甘河国家湿地公园的4G基站。人民网记者 申佳平摄

“像现在9月这种天气，山头上经常会有雾气，容易分不清是火还是烟。”内蒙古甘河国家湿地公园巡护监测员李国告诉记者，以前，对于这种难以识别的火情，他要骑一个多小时的摩托上山确认，有时候还会产生误报的情况。

去年以来，李国的工作转变不小。因为自从林区4G网络覆盖后，通过森林防火智慧生态云服务平台，加上搭载的“天眼”摄像头，便能轻松辨别火情、自动报警、锁定位置。“现在误报的情况少多了，我们瞭望的任务也轻松多了！”李国高兴地说。

新感受：基站共邀护林人筑梦前行

与林为伴，只此青绿。有人戏称，“大兴安岭瞭望员是世界上最孤独的人。”一直以来，通信不便使他们的工作和“与世隔绝”画上了等号。可喜的是，如今随着电信普遍服务的不断推进，守护万亩林海的护林人也迎来了新生活。

“20来岁的时候有人给我介绍对象，接触一天我就上山了，40多天没信号也联系不上，回到家‘对象’已经是别人的了。”在根河开拉气林场，土生土长的林场调度员霍维力回忆起没有网络的日子，打趣地说。

霍维力所在的根河森工公司，位于大兴安岭北麓西坡中段，生态功能区总面积63.24万公顷，森林覆盖率为92.35%。这里年平均气温-5.5℃，极端低温可达-58℃，年封冻期210天以上，被誉为“中国冷极”。

2022年9月，根河森工公司林场调度员霍维力向记者讲述林场几十年来的变化，窗外是和他年龄一般大的松树。人民网记者 申佳平摄

霍维力说，从20多岁入职开拉气林场，他在这里完成了成家、入党、升职等人生大事。现在林场有了4G网络，自己不仅不会和老婆孩子“失联”，还能通过手机学习知识、提高水平。

“去年，林场职工得知电信普遍服务试点项目得到批复，都开心极了。大家说这是林场人‘梦想成真’了！”秦志疆坦言，林区基站多数建在高山上，地形复杂、路况较差，因此施工过程十分不易。

图为内蒙古大兴安岭林区电信普遍服务试点项目工程建设场景。（受访者供图）

据了解，林区电信普遍服务项目实施以来，森工集团和当地运营商在人员、资金、设备等多方面通力合作，斗酷暑、战严寒，克服时间紧、任务重的施工难题。截至今年9月1日，林区各单位已经协助运营商完成101个点位的主设备安装，完成计划的83.47%。

新路径：“4G”助推林区生态“点绿成金”

“狍子、棕熊‘光顾’林场和管护站，对于我们这都是常有的事儿！”站在修建于600米海拔之上的瞭望塔内，李国向记者展示着“独属”护林员们的“奇幻世界”。

经过几代林区人的接力传承，近年来内蒙古大兴安岭生态资源持续向好，“青山常在、永续利用”也成为林区高质量发展的新路径。

内蒙古阿里河国家森林公园旅游有限责任公司经理温军介绍，在生态旅游业的带动下，林区绿色资源优势和特色进一步彰显，林下经济、特色种植养殖、经济林、碳汇等绿色产业也得到了快速发展。

“以前游客来了照片都发不出去，现在有了4G网，游客坐着观光小火车，也能开直播、打视频，既方便了和外界沟通，也顺便帮助我们做了景区宣传。”他说。

2022年9月，在内蒙古森工集团阿里河森工公司相思谷景区，游客坐上蒸汽小火车，可以穿越林海，体验别样森林风情。人民网 申佳平摄

据了解，截至目前，内蒙古自治区共实施八批次电信普遍服务试点项目，全区行政村光纤通达率为99.5%；4G网络覆盖率为99.45%；宽带通达率达到100%。

工业和信息化部相关负责人表示，自2015年以来，我国累计支持全国13万个行政村光纤网络建设、7万个农村4G/5G基站建设，其中三分之一任务部署在贫困地区。下一步，工业和信息化部还将持续提升光纤和4G网络在偏远地区的覆盖广度和深度，在电信普遍服务中逐年加大农村5G网络建设支持力度。

从伐木到护林，广袤兴安岭亲手铸就属于自己的转型传奇。如今在网络基础设施的加持下，生态林海告别“秘境”实现通达，必将走向生态美、产业兴、百姓富的广阔未来。

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(责编：申佳平、吕骞)

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