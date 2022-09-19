人民网北京9月19日电 （记者栗翘楚）中国汽车工业协会最新统计显示，今年前8个月，我国新能源汽车产销分别完成397万辆和386万辆，同比分别增长1.2倍和1.1倍，市场占有率为22.9%。今年上半年，由于供给改善叠加油价上浮，带动了电动车订单表现火爆，同时，随着各地出台鼓励消费政策力度大，主流车企生产持续拉升，进一步拉动新能源汽车市场。

日前，懂车帝联合新能源汽车国家大数据联盟发布《新能源汽车市场洞察报告（2022版）》（以下简称《报告》）。《报告》指出，十余年来，我国新能源汽车市场经历了从政策引导到产品力驱动、从小众车型到主流车型的快速发展。随着新能源汽车续航里程不断提升，“里程焦虑”得到初步解决，智能化成为用户对新能源车的新期待。在自动驾驶、智能座舱技术的加持下，汽车将成为继家庭、办公室之外的第三空间，不仅改变人们的出行模式和生活习惯，还将对汽车产业、交通法规、道路设施等产生深远影响。

从用户在不同能源类型汽车之间的对比行为分布看，随着新能源汽车产品力的提升和车型的不断丰富，用户越来越多地在新能源汽车与燃油汽车之间进行对比。根据《报告》调研，今年6月，用户关于新能源汽车的对比行为占整个乘用车市场对比行为的18.4%，而2020年同期仅为3.8%。尤其是中国品牌新能源汽车，从2020年6月的1.37%提高到2022年6月的14%。无论从销量占比，还是用户购车的选择考量，新能源汽车都不再是小众车型，而是逐步成为整个乘用车市场的主流，甚至在智能化领域引导乘用车市场的走向。

随着新能源汽车市场规模扩大，新能源汽车与传统能源汽车之间的竞争越来越激烈。在双积分和燃料限值等政策下，车企在传统能源领域纷纷选择混动技术路线。与此同时，新上市的纯电车型几乎都是基于全新平台开发，呈现出“油电分离”的局面。

此外，新能源汽车品牌还与传统能源汽车豪华品牌产生了竞争交集，尤其是中国造车新势力，先进的技术理念、丰富的配置应用以及贴心的客户服务，获得了市场认可。《报告》分析，新能源汽车的发展让用户对“豪华”的定义有了新的判断标准，科技成为新能源汽车有机会跻身高端汽车市场的重要因素。未来随着造车新势力品牌的持续崛起、豪华品牌电动化战略的实施，二者之间的竞争关系会越来越紧密。

从马车到汽车，人类的出行发生了巨大的变化，但传统能源汽车仍然继承了马车作为“交通工具”的属性。进入智能化时代之后，汽车成为智能出行空间，智能汽车就像智能手机一样成为互联网的重要入口，这也是汽车厂和手机厂商相互布局的重要原因。

《报告》指出，虽然汽车和手机一个是交通工具，一个是通讯工具，但是在移动互联成为基础设施的智能化时代，智能汽车与智能手机殊途同归。在此影响下，新能源汽车正在潜移默化地淡化“汽车”的概念，“智能空间”“智能座舱”成为新的表述方式。随着新能源汽车的销量占比加速提高，传统能源汽车全面转向混动和电动，未来，作为第三空间，新能源汽车的智能化发展将对交通法规、道路设施、生活习惯产生巨大影响。

(责编：王震、吕骞)

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