原标题：新发现“超级地球”或支持生命存在

科技日报北京9月12日电 （实习记者张佳欣）一个国际科研团队发现了两颗距离地球仅100光年的新行星，其中一颗可能适合生命生存。

据美国哥伦比亚广播公司报道，这两颗行星都被称为“超级地球”，分别是LP 890-9b和LP 890-9c。LP 890-9b比地球大约30%，半径超过5200英里（约8369公里），仅需2.7天就能绕其恒星一周；LP 890-9c（后来被研究人员重新命名为SPECULOOS-2c）比地球大约40%，半径超过5400英里（约8690公里），轨道周期约需要8.5天。

根据美国国家航空航天局（NASA）的说法，“超级地球”是太阳系中一类独特的系外行星，比我们的星球质量更大，但比冰巨星更轻。它们由气体和岩石组成，质量可以达到地球的10倍。

这一发现是由比利时列日大学利用NASA的“苔丝”（TESS）任务卫星和该大学自己的望远镜SPECULOOS（寻找遮蔽超冷恒星的宜居行星）做出的。相关论文将发表在最近的《天文学与天体物理学》杂志上。

第二颗行星LP 890-9c引起了科学家的兴趣。论文合著者、安达卢西亚天体物理研究所研究员弗朗西斯科·波祖洛斯解释说，尽管这颗行星的轨道非常靠近它的恒星，距离只有水星与太阳间距离的1/10左右，但它接收到的恒星辐射量仍然很低，如果它有足够的大气，其表面可能会出现液态水。这是因为它的恒星LP 890-9比我们的太阳小约6.5倍，温度大约是太阳的一半。

波祖洛斯说：“这解释了为什么LP 890-9c尽管距离其恒星更近，但仍可能具有适合生命存在的条件。”

研究人员计划进一步研究LP 890-9c的宜居性，它可能成为第二个最有利于维持生命的行星。

【总编辑圈点】

在如此浩瀚的宇宙中，怎么会只有地球这样一颗有生命的星球？抱着这样的疑问，人类一直没有停止过寻找地外生命甚至地外文明的步伐。用各种手段观测，根据各种数据推演，我们计算各种概率，建立各种模型，只期盼听到宇宙深处的回应。这次的潜力星球，距离地球倒是不远，仅仅100光年。和地球不同，它和恒星的距离非常近，但它接收到的辐射量却仍然很低。接下来，研究人员会继续盯住这个“邻居”，看看它是否真的宜居，能否给我们新的惊喜。

(责编：罗知之、陈键)

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