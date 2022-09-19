人民网北京9月19日电 （记者李栋）眼下，秋粮已陆续开始收获。据农业农村部最新农情调度显示，全国秋粮收获超过1.7亿亩，进度达13.3%。

正是秋高气爽好时节，在甘肃省平凉市崆峒区大秦乡腾堡村，种粮户秦川明的玉米田里满目金黄。

“今年种了30亩大豆玉米，往年单纯的种玉米，收入比较单一，今年政策好，大家都开始了大豆玉米套种，大幅增加了家庭收入。”说起近年收入的变化，秦川明心里乐开了花。现如今，老秦家收割后的玉米秸秆除了喂牛以外，多余的秸秆可以卖到养牛场。“现在收成一年比一年好了，日子也越过越红火了。”

今年，当地首次推广大豆玉米带状复合种植1500亩，在农业农村局技术人员的指导下，选择新品种，采用配方施肥，化学除草等技术，不仅保障了玉米产量稳定，又提升大豆供给能力。

“目前玉米产量可达600公斤，大豆产量可达50公斤左右。实现了玉米不减产，增收一季豆的目标。”大秦乡农业办主任王毅表示。

秋粮约占全年粮食产量的七成以上，据秋收调度显示，当前分区域看，西南地区收获过半；长江中下游及华南地区已收获两成；西北地区收获过一成；东北和黄淮海地区零星收获。

部分地区旱情对玉米影响有限，预计再过十多天将迎来大面积收获。农业农村部种植业管理司农情信息处处长朱娟表示，今年全国秋粮面积稳中有增，目前，全国大部分地区秋粮长势较好，特别是占秋粮产量一半以上的玉米，长势总体好于上年，夺取丰收有基础、有希望。

(责编：王仁宏、吕骞)

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