人民网 李彤 孙博洋 焦磊

人民网记者在田间采访乡村振兴产业发展近况。人民网 焦磊摄

在历史的长河中，十年的时间如白驹过隙；在历史的卷轴中，十年的跨度又足以展开一幅绚烂的图景。

党的十八大以来，农业农村经济稳中向好、稳中向新，成为整个经济社会转型发展的“稳压器”，“千年未有之大变局”的“定海针”。我国乡村产业不断发展壮大，各类新产业、新业态快速发展，亿万农民因产业兴旺鼓起了“钱袋子”，千万乡村也因产业走上了“致富路”。

“三农”向好，全局主动。在党的二十大召开前夕，为聚焦新时代十年来“三农”领域，特别是乡村振兴的发展成就，人民网启动了“我和我的新时代”乡村振兴采访调研。作为乡村振兴的“主心骨”，产业振兴是采访调研的重点，一路走来在希望的田野上生机涌动，在广袤的乡土大地上农业发展大有可为。

“千县千面千产”：因地制宜发展特色产业

十里不同风，百里不同俗。从实际出发，因地制宜、突出特色，是我国乡村产业发展的实际情况。

因地制宜是发展特色产业的“脑”，思路决定出路。在河北张家口的坝上草原，这里海拔1400多米，位于京津冀涵养水源带上，全年一级空气质量天数占比在95%以上，水土滋润，较为适合畜牧业、牧草种植业及乳业发展。利用区位及资源优势，县域农业经济将产业链向上下游延伸拓展，打造了乳业全链条产业格局。

人民网在察北区的一家燕麦草种植基地采访。人民网 焦磊摄

“牧草种植业作为当地乳业全产业链的起点，形成了订单种植的新产业模式，拉动了当地经济发展。”察北管理区党工委书记薛美华告诉人民网记者，目前订单模式总计带动冀、蒙、甘、晋等地区种植饲草20多万亩，已经成为了规模化、区域性产业。

农业农村部表示，过去十年来，我国依托乡村特色资源，因地制宜发展特色鲜明的乡土产业，创响了一批乡字号、土字号品牌。累计创建140个优势特色产业集群、250个国家现代农业产业园、1300多个农业产业强镇、3600多个“一村一品”示范村镇，打造了一批乡土特色鲜明、主导产业突出、质量效益较高的乡村产业发展高地。

拓展产业链条是发展特色产业的“手”，延链、强链聚指成拳。初级农产品价值有限，需要打造农创品牌效应，促进提升产业链的附加价值。

在黑龙江克东县，人口较少，土地肥沃，人均耕地面积较高。在农村，家家户户门前都有不小的院子，但长期以来县里外出打工的人多，农村出现了不少荒废的院落，利用率偏低。

结合当地村民居住环境特点，克东县鼓励村民按照自己的意愿，规划庭院大力发展特色蔬果种植和畜禽养殖，把自家小院的一亩三分地建设成“致富园”，形成了“小庭院”撬动“大经济”的特色产业发展现状。

克东县利用当地村民居住环境特点，大力发展庭院经济，一家农户在小院里饲养的牛。人民网 焦磊摄

“对于脱贫户、监测户，利用自家闲置庭院，种植、养殖一定经济作物的，我们都给予补贴。”克东县乡村振兴局局长孙权对记者说，县里今年计划投入660万元，用于发展小院经济奖补，目前全县参与庭院种植的户数达0.98万户，庭院养殖达1.3万户。

孙权说：“快速发展的庭院经济产出了大量的初级农产品，我们依托下游农产品公司，将初级农产品进行加工、包装，变成了农特产品，提高了农产品在整个产业中的市场价值。”

科技赋能是发展特色产业的“腿”，技术加持走得更远。在河北张家口郝家营乡，数字化手段运用到了乡村产业发展上来，实现了信息技术与农机农艺的特色融合应用。

“由于村中年轻劳动力大多外出打工，种菜、种水果对上了年纪的人来说成了‘重体力活’，数字化技术帮村民解决了不少难处。”郝家营乡乡长庞建民说。

记者在郝家营乡的省级乡村振兴示范园区内看到，园区配套有5G物联网络，实现了智能数据采集、设施水肥自动灌溉和机械植保等管理设备，水资源使用率提高到90%，保了产量、提了质量。

“农户通过管控系统，在手机上就能查看大棚内精确的温度、湿度数据，手机成为新农具，数据成为新农资。”庞建民说。

“十年一梦是致富”：增加农民收入是关键

画一个坐标轴，横轴是2012年至2022年的时间跨度，纵轴是农村居民人均可支配收入，一条持续向上的曲线跃然纸上；横轴不变，纵轴换为城乡居民可支配收入比，则是一条持续向下的曲线。

在一升一降间，是我国农民群体收入持续增长，城乡居民可支配收入差距持续缩小。

人民网记者在湖南省保靖县黄金村采访茶叶产业发展近况。人民网记者 李彤摄

农民收入是“三农”工作的中心任务，如何把产业发展落到促进农民增收上来，是一道“必答题”。如何破题、解题、拓题，考验着乡村振兴的工作智慧。

破题，着眼点是顶层设计的制度保障，其中建立促进农民增收的长效机制是关键。在湖南省湘西土家族苗族自治州保靖县黄金村，映入眼帘的是一片连一片、一山接一山，像一副巨大的绿色茶山画卷。黄金村党总支副书记石金贵告诉人民网记者，村里发展茶产业“冲”出了一条“致富路”，村民们圆了“十年一梦是致富”的期盼。

在石金贵看来，村民致富的背后处处体现了机制保障。过去几年，村里的农户在国家政策扶持下，签订了土地流转合同。但看到流转的土地种出的黄金茶卖价好、能赚钱后，不少人又有了自己种植茶叶的意愿。

“村里根据实际情况把与村民的土地流转合同进行了变更，村民由原来的只收取土地租金，变成自己种植并负责茶园管培。” 石金贵说，今年清明节前，持续高温天气导致了茶树生长过快，采茶期变短，为了解决“用工荒”，县里通过政策机制保障提出了每个村要建立村级劳务公司，有效预防了无采茶工可用的现象。

人民网赴道真自治县采访调研座谈会。人民网记者 魏青成摄

同样打下制度保障基础的还有贵州省道真自治县，县农业农村局局长杨永奇告诉人民网记者，在选择产业进入之初，首先就要看企业能不能带动农户参与或者带动农户就业，在项目投入上企业也要投入真金白银，在项目运行中要建立保护农户利益的机制。

杨永奇以食用菌产业为例说：“我们在引入食用菌企业时，探索建立了‘三保’机制，通过保证菌棒出菇率、问题菌棒退换、种植技术跟进等措施，确保每根菌棒产量1.5斤以上；由企业与农户签订收购协议，实行统收统销、保底收购，拓宽销售渠道，稳定销售价格；以每根菌棒不低于5.3元产值进行保底收购，确保菇农种植收益，实现保技术、保质量、保收入。”

解题，需要从农户切身利益出发，所发展的产业要与农民有最大交集和强关联性。河南省新县田铺大塆是个特色旅游村，张磊的团队在村口搭建了一个近200平方米的消费大厅，里面摆放着茶油、挂面、辣酱等商品，都统一打上了“大塆印象”的品牌logo。

张磊笑着对人民网记者说：“大家都听过新文创，我做的这个事叫新农创。通过创意来提升农特产品价格，改变乡村农特产散、乱的现状。我们注册了‘大塆印象’的区域品牌，在摸索整合田铺大塆农特产品、手工食品、非遗技艺等的创意价值。”

“在选品上，我们尽量选择和村民联系多、家家户户都能参与进来的农特产品，例如豆腐乳、挂面等。”张磊拿起挂面礼盒说，由村民参与制作的农家手工挂面，在礼盒底部都会标注参与村民的名字，让村里产业的发展与村民产生强关联性。

拓题，要能持续增加农民收入，避免“要老板，不要老乡”的垒大户现象，要有助于实现更广泛农民的共同富裕，这是一个长期需要探索的话题。

道真县洛龙镇党委书记郑维勇对记者表示，农民收入的持续增加、各项措施的落地，人是关键因素。要通过各项培训，从培养一批“土专家”示范引领产业发展上用力，储备一批懂农业、爱农民的干部，将产业发展与农民增收更紧密连接在一起。

“此外，还要围绕县域特色产业，培育相关的产业协会，引导村级合作社、种养大户主动参与进来为发展出谋划策，发挥好第三方组织的统一管理、统一标准、统一服务的功能，让产业发展与农民致富深度绑定。”他说。

“落实优先原则”：加大政策供给和保障

党的十八大以来，在我国乡土大地上先后吹响了脱贫攻坚的“冲锋号”和乡村振兴的“集结号”。一次次实践证明，中国农业并不缺乏效率，关键在于如何通过完善政策举措，从肌体内迸发出实现乡村产业振兴的制度力量。

加强乡村振兴政策供给，要把“农业农村优先发展”的要求落到具体实处。这体现了党中央对“三农”工作的高度重视，同时也表明了解决农业农村发展滞后问题的紧迫性。

乡村产业振兴，钱从哪里来？在河南省新县，县委书记夏明夫对人民网记者说：“在机制保障和创新上，新县成立了由县委副书记担任组长的乡村振兴工作专班，县级层面统筹涉农资金、推动工作落地和政策落实。”

人民网记者在河南省新县田铺大塆采访调研。人民网记者 魏青成摄

夏明夫说，新县在发展农业产业上呈现了特色化、绿色化、电商化、融合化的特点，这背后正是加大了政策的供给和保障。“我们选取了茶叶、油茶、中药材、食用菌、淮南黑猪和乡村旅游等六大特色产业，出台专门扶持政策。全县共制定特色农产品标准20个，‘三品一标’认证农产品22个，被确定为河南省农产品质量安全县。”

乡村产业发展，机制如何创新？推动产业发展，离不开金融“水利工程”涵养农业“雨林生态”。

七月的湘西，时值盛夏。稻田里，稻浪随风起伏、稻穗轻轻摇摆，宛若一张绿毯。“以前都是担保贷款，家里没有抵押，根本借不到钱，没法买设备、建茶园。”湖南保靖县黄金村的一户茶农说，过去村里的一些茶农因为缺少资金，难以形成规模、高效的茶叶生产。

黄金村的发展，是金融行业助农机制创新的一个缩影。今年3月，为进一步提升金融支持全面推进乡村振兴的能力和水平，人民银行印发了《关于做好2022年金融支持全面推进乡村振兴重点工作的意见》，推出了23条举措指导金融系统优化资源配置。

2022年6月份，在中共中央宣传部举行“中国这十年”系列主题新闻发布会上，农业农村部相关负责人表示，金融支持乡村振兴投入保障机制逐步建立。

乡村产业振兴，怎样激活市场潜力？“近年来，国家出台的围绕农业和农业从业人员的税费支持政策力度很大，今年上半年我们就享受了增值税留抵退税2次。”湖南一家农业科技开发有限公司负责人宁进告诉记者，税收优惠政策能够助力新农人降本增效，提升发展质量效益和竞争力。

在湖南省炎陵县已有30余年的黄桃栽培历史，黄桃成为了山区群众致富的主要产业。记者了解到，国家税务总局炎陵县税务局结合黄桃合作社数量多、分布广、规模差异大等实际情况，采取分类管理服务模式，为合作社“量身定制”税惠政策辅导资料，确保政策红利应知尽知、应享尽享。

乡村产业振兴，蓝图既绘，美好可期。产业发展是一项长期任务，不可能一蹴而就，要以钉钉子的精神，一锤接着一锤砸，合力绘就仓满库盈的农业新画卷，把“好丰景”印在农民的笑脸上。

(责编：王仁宏、吕骞)

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