本报记者 何 聪 姚雪青

“潺潺溪流润沙堤，坐听竹海风叶起，错落声声翠鸟啼，二十三湾相迤逦……”现代锡剧《回家》选段唱腔婉转，令众多市民、游客陶醉。江苏宜兴团氿旁的这处景观广场，已成为民间剧团“开心剧社”的常设舞台。

“周边风景如画，票友们都爱来这里。”要是在前些年，“开心剧社”负责人史亚平可不会这么说，“5年前的团氿水质浑浊，很少有人愿意来。”

位于太湖上游的宜兴市，拥有2000多条入湖河道。过去，宜兴陶瓷、化工、建材产业兴盛，但大量“散乱污”企业影响了太湖水环境。近年来，宜兴以新发展理念推动高质量发展，关停5000多家小化工、小作坊，实施“退耕、退养、退渔”和“还林、还湖、还湿地”，推动实现“生态宜”“产业兴”。

从去年起，宜兴启动“三氿（西氿、团氿、东氿）”水生态修复工程，选用菹草、狐尾藻等6种耐污性强、高矮相错、四季常绿的沉水植物群落，促进水质净化、建立屏障系统，形成生物循环共存的水生态链。“在团氿和东氿的水底，藏着2000亩的‘水下森林’。”宜兴市生态环境局党组成员孙列锋说，目前一期工程已结束，“待二、三期工程完成后，将累计种植‘水下森林’近万亩，可以大幅改善太湖入湖水的环境质量。”

走进距团氿不远的宜兴污水资源概念厂，整个厂区如同一座美丽的城市公园。每天有2万吨生活污水经过初沉发酵新技术、高级氧化耦合技术等处理，“洗去”氮磷、抗生素、药物残余，达到Ⅲ类水标准，最终通过云爱河流入团氿、东氿直至太湖。

厂区中的咖啡店，是当地颇有名气的网红打卡点。吧台上摆放着一瓶瓶“永续水”，贴着“好水不问出处”的标识。“每天约有5吨生活污水在更高标准处理后，可以直饮，还能冲调咖啡、酿造啤酒。”宜兴污水资源概念厂副总经理赵伟介绍，污水是一种资源，不仅能生产清水，还能生产有望形成千万元级产值的副产品，“污水处理过程中产生的沼气每天可生产1.8万度电，剩余的沼渣每年形成6100吨营养土，可经过无害化处理后还田。”

前些年为害太湖的蓝藻，如今也变废为宝。在周铁镇，一个个V字形人工港湾连成一道风景线——这是江苏金山环保科技有限公司研发的全天候智能化离岸式蓝藻打捞装置。收集的蓝藻经过藻水浮选处理、藻泥初级脱水、藻泥破壁深度压榨等程序，可制成生物质碳源，高温好氧发酵制作炭基肥，低碳脱水制备3D可降解塑料，广泛应用于污水处理、农业种植、3D打印等领域。

坚持生态优先、绿色发展，宜兴产业结构加快转型升级。在中国宜兴环保科技工业园，逾3800家环保企业涵盖水、气、土、资源利用等七大类3000多个品种，形成了从设计研发、装备制造到检测服务的全产业链。

“这些年来，宜兴生态环境不断好转，经济社会保持良好发展态势。”宜兴市政府党组成员、宜兴环保科技工业园党工委书记储红飙说，毗邻太湖的地理位置，意味着宜兴对生态环保产业有着比其他地方更为迫切的现实需要，“与其说这是‘发展的约束’，不如看成是‘转型的优势’。”

如今在宜兴，高端电缆、节能环保、新能源、新材料和光电子等五大战略新兴产业规模以上产值占全市规上工业总产值的28.4%；高新技术实现产值占规上工业总产值的40.7%。今年上半年，太湖宜兴水域入湖断面总磷浓度同比下降16.8%。

“太湖越来越美，宜兴越来越漂亮，我们的生活也越来越舒坦！”史亚平和票友们琢磨着，要排演更多的节目，将这座太湖边小城的秀美风光吟唱下去。

《 人民日报 》（ 2022年09月15日 07 版）

(责编：袁勃、牛镛)

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