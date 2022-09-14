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助力深水边际油气藏开发 我国首套自主研发深水水下生产系统投用

2022年09月14日20:27 | 来源：人民网
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深水水下采油树下水安装作业。受访者供图
深水水下采油树下水安装作业。受访者供图
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人民网北京9月14日电 （记者杜燕飞）记者从中国海油获悉，今日，随着位于我国海南莺歌海的东方1-1气田东南区乐东块开发项目投入生产，我国自主研发的首套深水水下生产系统正式投入使用，标志着我国深水油气开发关键技术装备研制取得新进展，可以使很多原本不具备经济效益的深水边际油气藏得到有效开发。

据了解，深水水下生产系统是开发海洋油气资源的重要技术装备，由水下井口、水下采油树、水下控制系统、水下多功能管汇等多种复杂水下结构物组成，在低温高压的深海环境中搭建起能够有序传输传送海底油气物流、液压和电气控制信号、水下生产设施状态信息的“多向通道”。

“目前，整套系统运行状态良好，水下气井产量达到设计目标。”中国海油海南分公司总工程师刘书杰介绍，在此之前，我国水下生产系统依赖进口，设备应用面临采办周期长、采购价格高、维修保养难等问题，制约着深海油气资源开发。国产深水水下生产系统的成功研制和应用，可以使很多原本不具备经济效益的深水边际油气藏得到有效开发。

“水下生产系统要在超过500米水深的海底稳定生产超过20年，对装备的设计能力和建造工艺要求很高。”中国工程院院士、中国海油首席科学家谢玉洪表示，研发团队通过技术攻关，掌握了水下生产系统的总体设计、核心零部件国产化制造、装配工艺及海上安装等多项核心技术，推动海洋油气装备相关产业发展。

据了解，东方1-1气田东南区乐东块开发项目主要生产设施包括2套水下生产系统、2条油气混输海管和2条复合脐带缆，计划投产4口开发井，高峰日产天然气超120万立方米，将进一步增强环海南岛海洋天然气生产集群的能源保障能力。

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