全国工商联9月7日发布2022中国民营企业500强榜单。京东集团、阿里巴巴（中国）有限公司、恒力集团有限公司位居前三强，位居前五的民营企业营业收入均超过6000亿元。

2022中国民营企业500强榜单截图

据了解，今年是全国工商联连续组织开展的第24次上规模民营企业调研，共有8602家年营业收入5亿元以上的企业参加。（记者范思翔）

(责编：宋心蕊、岳弘彬)

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