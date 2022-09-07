全国工商联发布2022中国民营企业500强榜单
2022年09月07日13:18 | 来源：新华社
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全国工商联9月7日发布2022中国民营企业500强榜单。京东集团、阿里巴巴（中国）有限公司、恒力集团有限公司位居前三强，位居前五的民营企业营业收入均超过6000亿元。
2022中国民营企业500强榜单截图
据了解，今年是全国工商联连续组织开展的第24次上规模民营企业调研，共有8602家年营业收入5亿元以上的企业参加。（记者范思翔）
(责编：宋心蕊、岳弘彬)
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