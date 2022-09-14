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工信部：核酸检测重点生产企业周产能超过2亿人份

2022年09月14日19:02 | 来源：人民网
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2022年9月14日，工业和信息化部举行“新时代工业和信息化发展”系列主题新闻发布会第七场，主题是“推动消费品工业增品种 提品质 创品牌”。（图片来源：工业和信息化部消费品工业司）

人民网北京9月14日电 （记者申佳平）9月14日，在工业和信息化部举行的专题发布会上，工业和信息化部消费品工业司司长何亚琼介绍，针对近期国内疫情多点散发，多地频发的态势，工业和信息化部第一时间与发生疫情的省区市沟通，加强对新冠病毒检测试剂、防护用品、治疗药物和疫苗等重点医疗物资生产调度，密切跟踪监测重点企业生产供应情况。

截至目前，抗原检测重点生产企业周产能超过5亿人份，核酸检测重点生产企业周产能超过2亿人份，N95/KN95口罩重点生产企业周产能超过1亿只，防护服重点生产企业周产能超过300万件，阿兹夫定周产能超过70万人份，新冠病毒疫苗年产能超过70亿剂、产量超过55亿剂，能够满足当前疫情防控形势需要。

何亚琼表示，下一步，工业和信息化部将全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，做好三方面工作。

一是持续完善重点医疗物资生产调度和供应保障，会同相关部门，精细组织、协同联动，强化供需精准对接，确保及时足量供应。

二是密切跟踪新型检测试剂、治疗药物和疫苗研发上市进度，及时指导企业做好规模化生产准备。

三是支持企业开展国际合作，协助发展中国家提升本地化生产能力，为全球抗击新冠肺炎疫情作出更多中国贡献。

(责编：申佳平、高雷)
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