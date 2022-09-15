蔚来、小鹏、理想半年共亏近百亿，还能亏多久？
中新网9月15日电(中新财经 葛成)作为“造车新势力”的三家代表企业，蔚来、小鹏、理想近期相继公布2022年上半年财报。与此同时，“卖一辆车亏10万”却成为网友热议的话题。
显然，在新能源汽车行业快速发展的背景下，三家企业卖车赔钱的现象还在加剧，而盈利的拐点尚难显现。当传统车企纷纷涌入新能源赛道，“造车新势力”们还能亏多久？
资料图：车展。 中新财经 葛成 摄
卖一辆车是怎样亏掉10万元的
在“造车新势力”的财报发布后，“蔚来卖一辆亏10万”的消息冲上热搜。这个数字是如何算出来的？
蔚来财报显示，2022年第二季度，蔚来净亏损为25.57亿元，同比增长369.6%。而交付量则是2.51万辆，这样算下来，买一台车刚好赔10.2万元钱。
对此，有网友调侃称，“大家都别买了，帮斌哥(蔚来创始人李斌)渡过难关，订一辆，不用给我车，销量算你的，给我5万就行。”
事实上，亏钱卖车的“造车新势力”并非蔚来一家。财报显示，2022年第二季度，小鹏汽车净亏损27.09亿元，同比增加126.1%；理想汽车净亏损为6.41亿元，同比增长172.2%。交付量方面，小鹏汽车为3.44万辆，而理想汽车为2.87万辆。
按照同样的方法计算，2022年第二季度，小鹏和理想卖一辆车赔掉的金额则分别是7.87万元和2.23万元。
新能源汽车产销量持续增长的背后，一直存在着难以盈利的隐忧。中汽协副总工程师许海东告诉中新财经，“目前我们的新能源(汽车)制造企业，基本上还没有能够达到盈利的水平。”
三家“造车新势力”，半年亏损近百亿
虽然卖车亏钱的现象仍在持续，但从营收数据上看，三家“造车新势力”表现依旧强劲。
财报显示，2022年上半年，蔚来实现营收202.3亿元，同比增长22.96%；小鹏汽车营收148.91亿元，同比增长121.85%；理想汽车营收182.9亿元，同比增加112.4%。蔚来虽然保持领先，但增速相比另外两家翻倍的表现，差距非常明显。
不过，在净利润方面，这三家“造车新势力”的表现就略显难堪了。2022年上半年，三家亏损合计近百亿元。其中，蔚来、小鹏、理想的净亏损额分别为45.4亿元、44.02亿元和6.52亿元。
值得注意的是，港交所文件显示，理想汽车执行董事兼总裁沈亚楠在9月2日和6日两个交易日分别抛售了40万和60万股理想汽车股票，合计套现超过人民币9000万元。
乘联会数据显示：在与传统车企抢占新能源车市场的过程中，“造车新势力”排名出现了下降的现象。
传统车企正加速追赶
在与传统车企抢占新能源车市场份额的过程中，“造车新势力”的光环正渐渐“褪色”。在行业快速发展的背景下，传统车企纷纷涌入新能源汽车制造领域，与“造车新势力”形成竞争。
乘联会数据显示，2021年全年，三家“造车新势力”全部进入了新能源厂商零售销量排行榜的前10名，而在2022年1-8月，蔚来、小鹏、理想的排名均出现明显下滑，进入前10名的“造车新势力”也仅剩小鹏汽车一家。
与此同时，合资车企的加入将进一步加剧新能源汽车领域的竞争。起亚营销本部本部长权一权在接受中新财经专访时就表示，“未来将加快新能源转型速度，5年内将在华投产6款纯电动车型。”而一汽-大众和上汽大众，仅凭数款新能源车型，就在2021年全年和2022年1-8月双双进入了新能源厂商零售销量排行榜前15名。
“造车新势力”如何突围
面对传统车企的加入，在“造车新势力”中，有车企选择加大研发投入，直面竞争，亦有车企选择提高产品定位，增加利润率，以获得更好的效益。
“我们确实看到这个行业有非常多的同行推出的新的、很好的一些产品。”在蔚来2022Q2财报电话会议上，蔚来创始人、董事长、CEO李斌表示，为应对行业竞争，蔚来会加快新产品投放的节奏。“明年我们会有更多新车型，包括换代车型的发布。”
小鹏和理想则不约而同地选择了推出更高端的产品，提高产品利润率。其中，小鹏G9的预计售价将超过30万元，而理想L9的价格则超过了45万元。
小鹏汽车董事长何小鹏表示，“从G9开始，小鹏将会在电动化技术上坚持长期投入和自主研发。”理想汽车沈亚楠则表示，“理想汽车计划9月份交付超过1万辆理想L9，该车型后期有望提升公司的整体毛利率。”(完)
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