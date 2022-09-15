原标题：全球最大大米出口国“出手”，国际大米要涨价？

中新网9月15日电(中新财经记者 谢艺观)国际粮食市场里，任何“风吹草动”都可能让人们绷紧神经。

近日，世界上最大的大米出口国印度宣布对大米征收出口关税，此举对全球粮食市场意味着什么？会否影响国际市场大米价格？

继小麦和糖后，印度对大米“出手”

印度政府8日宣布，自9月9日起，对除蒸谷米和印度香米外的大米征收20%出口税，并禁止碎米出口。

据《华尔街日报》报道，印度农业部称，印度主要产粮邦北方邦、西孟加拉邦和比哈尔邦6月份季风降雨不足，7、8月份降雨不稳定，导致稻米种植面积减少了13%，从上年同期的2670万公顷减至2310万公顷以上。

资料图。张玮 摄

一方面是稻米产量可能下降，另一方面是印度国内谷物通胀严重。

印度中央统计局统计，8月份印度CPI从7月份的6.71%涨至7%，结束3个月的下降趋势。其中，谷物及其产品价格上涨了9.57%。

据英国《金融时报》报道，印度国际经济关系研究委员会教授阿肖克·古拉蒂(Ashok Gulati)表示，出口限制将“有助于抑制国内谷物通胀”。

出于对国内供应萎缩和通货膨胀的担忧，碎米出口禁令和新出口关税已是今年印度限制食品出口的第三次重大举措。

在印度经历了100多年来最热的3月和4月之后，由于担心各地的农业生产受到热浪打击，印度在5月限制了小麦和糖的出口。

征收出口税，推动亚洲大米价格上涨

全球综合数据资料库Statista数据显示，2021年全球主要大米出口国为印度、越南、泰国、巴基斯坦和美国。印度作为世界第一大大米出口国，占据了全球40%的稻米出口。去年，印度大米出口量达到创纪录的2150万吨。

据路透社报道，一家全球贸易公司驻孟买的经销商表示，印度一直是最便宜的大米供应国，这在一定程度上保护了尼日利亚、贝宁和喀麦隆等非洲国家免受小麦和玉米价格上涨的影响。

但征收出口税后，“印度大米出口费用增加，由于印度大米出口量占全球的40%，有可能会推动国际市场上大米价格的上涨。”中国社会科学院农村发展研究所研究员李国祥向记者表示。

据彭博社报道，印度大米出口商协会主席BV Krishna Rao预计，白米的出口价格可能会超过每吨400美元，而目前的离岸价格高达350美元。

“大米价格的上涨，对于低收入缺粮国家来说，经济负担会加重，生存也会更加艰难。”李国祥说，但我国大米供给相对过剩，印度此举不会影响我国大米的供给结构，对我国大米价格的影响也微乎其微。

农业农村部管理干部学院乡村振兴研究中心主任彭超也认为，国际大米价格上涨对国内市场影响较小。“我国虽然是世界第一大米进口国，但2021年也只进口了496万吨，仅占总产量约3.4%。而且，我国大米进口来源集中度并不高。”

资料图：CCIC柬埔寨公司检验员在大米加工厂检验大米。 公司供图

但印度国内担忧，此举会影响到印度大米在世界市场上的地位。

“现在征收出口税的品种约占印度非巴斯马蒂大米出货量的60%。这一限制将使竞争对手泰国和越南受益，它们正在合作支撑大米价格。”BV Krishna Rao表示。

碎米禁止出口，对我国影响几何？

除了对蒸谷米和印度香米外的大米征收出口税，此次印度还对碎米禁止出口。

据《华尔街日报》报道，在截至今年3月的上一个财政年度，印度向全球出口了约380万吨碎米，约占其非巴斯马蒂大米出口总量的五分之一。4月到6月，这种廉价商品的出口量为140万吨，约占非巴斯马蒂大米出口量的三分之一。

此次印度碎米“出口禁令”也对国际碎米价格产生了影响。

据路透社报道，有交易商表示，随着印度出口商停止签署新合同，买家正试图从竞争对手泰国、越南和缅甸获得供应，这些国家在过去四天(当地时间9月8日至9月11日)将5%碎米的价格提高了每吨20美元左右。

《华尔街日报》还在报道中称，中国是印度碎米的最大买家，主要将其用作动物饲料以及制作葡萄酒等。

据智研咨询报告，中国海关数据显示，2021年中国糙米进口数量为666.666吨；中国精米进口数量为2395760.186吨；中国碎米进口数量为2515321.889吨。碎米进口量超过精米和糙米。

印度此次禁止碎米出口，会否影响到我国碎米供应？在李国祥看来，“中国完全可以从其他国家进口或者用其他东西做饲料，印度碎米替代性较强。”(完)

(责编：罗知之、陈键)

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