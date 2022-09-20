来源：人民银行官网

人民网北京9月20日电 （记者罗知之）今日，人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2022年9月20日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.65%，5年期以上LPR为4.3%，均保持不变。

今年以来，LPR已历经多次调降。其中，1年期LPR在经历1月、8月的两次调降后，共下行15个基点；5年期以上LPR在经历1月、5月、8月的三次调降后，共下行35个基点。

据介绍，LPR由各报价行按公开市场操作利率（主要指中期借贷便利利率）加点形成的方式报价，由全国银行间同业拆借中心计算得出，为银行贷款提供定价参考。目前，LPR包括1年期和5年期以上两个品种。

(责编：罗知之、吕骞)

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