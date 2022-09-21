人民网北京9月21日电 （焦磊）烹饪保洁、收纳整理、育婴育幼、养老护理……随着城乡居民收入水平和消费能力不断提高，多样化、个性化、高标准的家政服务已逐渐成为生活“刚需”。

同时，家政行业正成为建设零工市场、促进灵活就业的重要路径。如何发挥数字化平台作用，帮助偏远地区的劳动者、脱贫家庭等群体实现更好、更稳的就业，成为行业探索的重要方向。

日前，天鹅到家举办第二季“鹅宝计划”奖助学金颁发仪式，为平台及全行业的的家政劳动者子女提供奖助学金，据了解，近500名家政劳动者子女获得了122.7万元奖助学金。

在云南大山里干了一辈子农活的罗阿姨，为了让两个儿子来城里念书全家来到昆明。她通过天鹅到家平台的的家政培训考核，成为了一名保洁师。上午一般能接到两个订单，去顾客家里打扫卫生。下午工作完成后，顺便接小儿子放学，回家给家里人做晚饭。“比老家挣得多，还能照顾孩子。”罗阿姨对现在的生活很满意。

当前，随着数字化家政服务平台发展壮大，乡村劳动力从低时效、低匹配度的“打零工”开始逐步转型升级为高匹配度、高自由度、高时效的“灵活就业工作池”，方便家政服务人员按照个人和家庭时间灵活选择，并最终转化为稳定的“全职工作”。

2020年初，天鹅到家推出“天鹅计划”，家政服务人员可以使用天鹅到家App快速接单，平台也会根据地理位置、用户需求精准匹配劳动者，为劳动者降低就业成本，帮助他们快速找到工作，获得稳定收入。据平台数据显示，截至2022年6月，平台注册和认证劳动者超过200万人，在平台接单1年以上的家政劳动者平均薪资超过6000元。

同时，数字化平台提供的低成本、灵活的在线学习工具，也为灵活就业者提供了技能学习和职业进阶的路径。天鹅到家通过数字平台搭建线上学习中心，通过在线学习、在线考核认证、在线订单匹配、在线签约结算等全链路数字化体系，帮助家政服务人员通过一部“手机”便可获得技能、找到工作，真正赋能劳动者在线就业，并从“灵活就业”状态逐渐转型为“全职”，助推家政行业高质量发展。

以家政服务行业为代表的灵活就业市场不断发展壮大的同时，也存在就业质量和权益保护等亟待解决的问题。

2021年7月16日，人社部等八部门共同印发《关于维护新就业形态劳动者劳动保障权益的指导意见》，进一步规范平台用工关系，对维护好新就业形态劳动者的劳动报酬、合理休息、社会保险、劳动安全等权益都作出明确要求。

据了解，天鹅到家近年来持续加大对家政服务人员权益保障的措施力度。从“天鹅之星”优秀劳动者评选，到提供蓝领公寓住宿和上下户实时保险保障，再到启动“鹅宝计划”聚焦劳动者子女教育，不断扩大对家政服务人员的帮扶路径。

“鹅宝计划是一个系统性、长期性的公益项目，我们会拿出持续投入的决心，积极承担更大的责任。我们要成为一个美好平台，让更多偏远地区的乡村劳动者能体面地投入工作，让他们得到更多保障和尊重。”天鹅到家创始人兼CEO陈小华表示。

(责编：王震、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经