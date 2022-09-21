人民网记者 杜燕飞

“我是大岗山徐博海，我们这里发生了地震，刚刚电站重合闸正常启动，目前设备正常运行。”

“后面可能还有余震，请问你那边需要先撤离吗？”

“不需要。只要我还在，就一定能接起电话，如果后续电话无人接听，那么应急指挥中心和我都不在了。”

这是地震发生后国家能源集团大渡河大岗山水电站运维三值值长徐博海与国家能源集团大渡河生产指挥中心调度人员的一段对话。28612步，也是地震当天他的运动步数，更是他冒着生命危险，一步一步丈量出的大岗山电站的安全距离。

9月5日12时52分，四川省泸定县发生6.8级地震。距离震中仅21公里的大渡河大岗山水电站震感强烈。突如其来的地震，让徐博海坐立不稳，被震波狠狠地抛到了墙上。

大岗山水电站装机260万千瓦，是四川省主力电源点，如果人员撤离，将造成生产失控，对下游多个梯级电站、重要城镇产生危害，更会严重危及电网安全。全力保障大岗山水电站安全意味着什么，作为一名共产党员，徐博海心里非常清楚，也无比坚定。

徐博海检查机组油气管路。受访者供图

徐博海顾不上逃生，他趔趄着转身跑向应急指挥中心，通过智能监控系统巡检全站设备运行状况，并第一时间与在成都的大渡河生产指挥中心取得联系。随后，他率领当班值守人员开展了紧张的震后应急处置。

12时54分，值班员余晓伟、蒋青松进入地下厂房检查，排查10千伏电源系统报警故障，与徐博海配合切断故障电源，及时开启备用机组，保障对外稳定供电。

12时55分，值班员费洋仅用3分钟从厂房奔跑到GIS楼，排查输电线路重合闸动作情况，检查设备运行状况，保障500千伏设备安全稳定运行，确保电站对外供电安全。

面对除调度专线通讯外所有通讯中断、进出厂道路全部中断、外界情况无法获取的情况，值守在现场的这几个人陷入了信息孤岛。“现在情况很危险，你们尽快撤离，我留下监测设备运行状态，协助大渡河应急指挥中心处理后续问题。”在不确定救援何时到达的情况下，身为值长的徐博海目光坚定地说。

但面对徐博海善意的劝离，值守的人员没有一人退缩。他们深知，此时此刻，坚守才能确保电网安全稳定运行。

13时45分，按照徐博海的要求，余晓伟冒着余震不断、滚石砸落的风险，徒步穿越地震损毁道路，前往厂内营区与后方技术团队取得联系，为抢险指挥提供了有力支撑。

在徐博海的指挥下，现场值守人员全身心投入突击抢险工作，完成GIS室、10千伏线路、技术供水等设备治理，消除故障隐患，让大岗山电站在震后维持安全稳定运行。

徐博海正在查看机组励磁系统设备。受访者供图

“我当时脑子里啥都没想，多年的工作习惯，本能使然。我的岗位就在这儿，就是想着现场设备不能出问题，必须保障电站稳定运行。现在想想是有些害怕，但发生危急情况，坚守岗位保障设备安全稳定运行是我的选择。不只是我，我的同事们都会这样选择。当时，我们班组的人都没有走，都在坚守岗位。”回忆起当时的情景，徐博海告诉人民网记者。

面对来自远方值守调度人员关心的询问，徐博海没有任何地犹豫。他和他的班组成员选择了用生命坚守，确保电站与设备安全，全力保障安全发供电，用行动诠释了责任担当。

目前，大岗山水电站保持平稳运行态势，依然担负四川省电网主力电源任务，月累计发电量约为6.75亿千瓦时，为震后重建提供了稳定电力保障。

(责编：王震、吕骞)

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