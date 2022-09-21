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我国可持续发展科学卫星1号数据面向全球开放共享

2022年09月21日18:21 | 来源：人民网
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人民网北京9月21日电 （记者赵竹青）当地时间2022年9月20日，国务委员兼外长王毅在纽约主持“全球发展倡议之友小组”部长级会议，宣布中国去年11月发射的“可持续发展科学卫星1号”数据面向全球开放共享，助力各国可持续发展研究和决策。这是我国为落实2030年议程再采取的七大行动之一。

“可持续发展科学卫星1号”（SDGSAT-1）是全球首颗专门服务联合国2030年可持续发展议程的科学卫星，由中国科学院“地球大数据科学工程”先导专项研制，是可持续发展大数据国际研究中心规划的首发星。该卫星旨在探测陆地、海洋等与人类活动密切相关的地表参数，精细监测人类活动与自然环境相互作用，为落实可持续发展目标提供动态、多尺度、周期性信息，服务全球可持续发展目标监测、评估和科学研究。

SDGSAT-1卫星为太阳同步轨道设计，搭载了高分辨率宽幅热红外、微光及多谱段成像仪三种载荷，轨道高度为505km，倾角为97.5°，幅宽为300km，重访周期约为11天，可实现全天时、多载荷协同探测。SDGSAT-1卫星采用了多项先进技术，全球首创的彩色微光设计，以及10米全色和40米彩色空间分辨率的探测能力，能够为精确评估人居格局和经济社会指数提供高质量数据支撑；全光路低温设计保障了热红外成像仪能够以30米空间分辨率探测地表0.2°C温度变化，精准地绘制地表能量分布；多谱段成像仪设置有2个深蓝波段和1个红边波段，能准确探测不同水体的水质变化，以及植被生长情况。

2022年7月，SDGSAT-1卫星圆满完成6个月的在轨测试任务，转入运行阶段。2022年8月，卫星数据全球覆盖及数据量统计结果，热红外、微光和多谱段传感器获取并处理成4级产品已达33338景。

2022年9月，“SDGSAT-1开放科学计划”（SDGSAT-1 Open Science Program, www.sdgsat.ac.cn）启动，卫星数据面向全球开放与共享，将为国际社会特别是发展中国家开展可持续发展目标科学研究、落实联合国2030年议程作出特有贡献。

(责编：赵竹青、吕骞)
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