李乔宇

原标题：C919有望年内实现商飞 国产大飞机将完成从0到1突破

C919有望年内实现商飞 国产大飞机将完成从0到1突破

据了解，C919飞机年内将取得民用航空器适航证，并交付给首家客户——中国东方航空

本报记者 李乔宇

今年国内旅客或许就有机会乘坐由我国自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式民用飞机C919。

近期，有报道称，在9月19日这个特殊的日期，民航局将在北京为C919颁发适航证，此后该机型可开始向运营商交付，投入商业飞行。此前的9月13日，两架C919飞机从上海飞抵北京，或意在为取证做准备。另据中国工程院院士、C919大型客机系列型总设计师吴光辉透露，中国商飞已完成C919飞机取证前的试飞任务，年内将取得民用航空器适航证，并交付给首家客户——中国东方航空。

《证券日报》记者亦通过多方采访了解到，C919飞机取证及正式交付进入倒计时，预计第一架C919的交付和商飞有望在今年年内实现。

有望执飞国际航线

今年8月1日，中国商飞在官方微信公众号上发布了国产大飞机C919完成取证试飞的海报，海报上的一句“莫道审查多峻严，成功取证尽欢颜”道出了C919飞机从首飞成功到完成取证试飞的艰辛。

据悉，早在2017年5月5日，C919飞机即已成功首飞。从成功首飞到取证试飞，C919已经等待了长达五年。在广州民航职业技术学院副教授綦琦看来，C919在我国航空史上扮演着从0到1的重要角色。对于飞机制造商中国商飞而言，C919设计超前，足以适应五年时间的技术迭代；对于民航局而言，确保航空安全仍然是最重要的目标。五年的适航过程也是市场需求与新的技术不断磨合的过程，是国产大飞机持续成长的过程。

綦琦告诉《证券日报》记者，取证成功意味着C919已经达到了交付标准，因此随着C919成功取证，实现交付也水到渠成。后续C919商飞的具体时点，则要看航空公司的配套基础设施以及与C919磨合的情况。

“C919的第一个客户是东航，从过往经历来看，东航与中国商飞此前已有多次合作，相信围绕C919商飞工作，东航已经提前布局，从交付到商飞的时间不会太长。”綦琦表示。

民航业从业人士高鹏告诉《证券日报》记者，只要飞机取得适航证，就意味着飞机完全符合商业运营要求，可以随时投入商业航班运营；从航空公司经验来看，首次运营的机型在交付后需完成民航局规定的紧急撤离演练，安排机组熟悉客舱环境以及航前准备工作，最快能在之后几天内投入运营，航司也会结合实际情况来安排何时投入运营。

值得一提的是，取得民航局适航证意味着C919除了能够执飞国内航线，还有望执飞国际航线。有不愿具名的业内人士告诉《证券日报》记者，理论上只要对方国家认可我国民航局的认证，C919就可以飞往以及出口至相关国家。鉴于我国已经与部分国家签署了双边航空运输协定，理论上C919能够执飞部分国际航线。

产业链相关公司或受益

“成功取证只是一个开始，中国商飞接下来的任务是实现量产。”綦琦表示。

随着C919的交付渐行渐近，二级市场上大飞机概念股的热度也在提升。据同花顺数据显示，截至9月16日收盘，大飞机概念指数今年下半年以来上涨10.32%；同期上证指数下挫1.88%；深证成指下挫2.31%；创业板指下挫1.57%。

在投资者互动平台上，C919、大飞机、中国商飞等关键词亦成为投资者密切关注的热门关键词。多家并未直接与中国商飞合作的上市公司亦被追问是否有与C919合作的机会。

綦琦认为，大飞机从概念到产业仍需要一段时间，尽管市场对第一架C919在年内实现交付抱有信心，但想要实现大规模交付还需一段时间。綦琦建议，投资大飞机概念股应谨慎，需结合交付量判断相关上市公司真正的投资价值。

“飞机的交付是一个长期过程。”中关村e谷CFO赵欣告诉《证券日报》记者，即便我国大飞机供应商能够快速实现量产，配套服务体系也需要时间来完善。目前来看，中国商飞在此前ARJ21的交付过程中已积累了经验和配套体系，但C919的服务、售后以及维修体系建设仍需要长期过程。

赵欣认为，未来中国商飞的目标是与波音、空客形成三足鼎立的竞争局面，在其发展过程中，产业链相关公司或将进一步受益，大飞机概念股有望扩容。

(责编：罗知之、陈键)

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