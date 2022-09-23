今天

我们迎来第五个中国农民丰收节

据农业农村部农情调度显示

全国秋粮种植面积超过13亿亩

今年又是丰收在望

在克服疫情和洪涝灾害等影响后

沉甸甸的丰收让人分外欣慰和振奋

让我们一起致敬中国亿万农民

跟随一颗小小的米粒开启中国行

问天实验舱里的水稻种子已成功萌发

中国人实现了太空“从种子到种子”全生命周期实验

云南的水稻梯田

沿坡开垦，因势而修

千级梯田

宛若万亩油画

一望无际的黑龙江垦区上

农用植保飞机是“标配”

每天的作业面远超传统人工作业数百倍

在山东，人们利用水肥一体化技术施肥灌溉

通过手机APP轻轻一点

即可实现自动浇水追肥

在浙江青田这片土地

蕴藏着天人合一的传统农耕智慧

“以鱼肥田、以稻养鱼、鱼粮共存”的稻鱼共生系统

形成了当地独特的自然及文化景观

新疆喀什市帕哈太克里乡的万亩盐碱稻田里

“企业+农户”，拓宽致富路

使这里的荒滩变成金滩

不早衰、不落粒、不倒伏的“叁优一号”

正在向高产优质品种培育不断迈进

风吹麦浪

“禾下乘凉梦”终将成真

贵州首个水稻“无人农场”近期迎来丰收

北斗、5G、无人驾驶农机等高科技

覆盖农作物生产种植的每一个环节

在这里，实现了一键收割！

春种一粒粟，秋收万颗子

金秋中国，“丰”景正好

监制 | 王姗姗 张鸥 闫博

制片人 | 王竹 关庆飞

策划 | 褚轩

编导 | 褚轩 戚梦鑫 崔钰林 韩笑

文案 | 崔钰林

剪辑 | 褚轩

视觉 | 南宁

统筹 | 魏崧 潘汀

动画手绘丨新闻包装工作室

技术监制丨李宏海

美术指导丨高志明 黄萌

手绘及场景动画合成制作丨黄萌 李燕嘉 李栋 刘元昊 孙世齐 万博文

专家顾问丨程式华

(责编：杨光宇、白宇)

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