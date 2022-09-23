一镜到底看丰收
今天
我们迎来第五个中国农民丰收节
据农业农村部农情调度显示
全国秋粮种植面积超过13亿亩
今年又是丰收在望
在克服疫情和洪涝灾害等影响后
沉甸甸的丰收让人分外欣慰和振奋
让我们一起致敬中国亿万农民
跟随一颗小小的米粒开启中国行
问天实验舱里的水稻种子已成功萌发
中国人实现了太空“从种子到种子”全生命周期实验
云南的水稻梯田
沿坡开垦，因势而修
千级梯田
宛若万亩油画
一望无际的黑龙江垦区上
农用植保飞机是“标配”
每天的作业面远超传统人工作业数百倍
在山东，人们利用水肥一体化技术施肥灌溉
通过手机APP轻轻一点
即可实现自动浇水追肥
在浙江青田这片土地
蕴藏着天人合一的传统农耕智慧
“以鱼肥田、以稻养鱼、鱼粮共存”的稻鱼共生系统
形成了当地独特的自然及文化景观
新疆喀什市帕哈太克里乡的万亩盐碱稻田里
“企业+农户”，拓宽致富路
使这里的荒滩变成金滩
不早衰、不落粒、不倒伏的“叁优一号”
正在向高产优质品种培育不断迈进
风吹麦浪
“禾下乘凉梦”终将成真
贵州首个水稻“无人农场”近期迎来丰收
北斗、5G、无人驾驶农机等高科技
覆盖农作物生产种植的每一个环节
在这里，实现了一键收割！
春种一粒粟，秋收万颗子
金秋中国，“丰”景正好
监制 | 王姗姗 张鸥 闫博
制片人 | 王竹 关庆飞
策划 | 褚轩
编导 | 褚轩 戚梦鑫 崔钰林 韩笑
文案 | 崔钰林
剪辑 | 褚轩
视觉 | 南宁
统筹 | 魏崧 潘汀
动画手绘丨新闻包装工作室
技术监制丨李宏海
美术指导丨高志明 黄萌
手绘及场景动画合成制作丨黄萌 李燕嘉 李栋 刘元昊 孙世齐 万博文
专家顾问丨程式华
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