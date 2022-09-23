人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

一镜到底看丰收

2022年09月23日19:19 | 来源：央视新闻客户端
小字号

今天

我们迎来第五个中国农民丰收节

据农业农村部农情调度显示

全国秋粮种植面积超过13亿亩

今年又是丰收在望

在克服疫情和洪涝灾害等影响后

沉甸甸的丰收让人分外欣慰和振奋

让我们一起致敬中国亿万农民

跟随一颗小小的米粒开启中国行

问天实验舱里的水稻种子已成功萌发

中国人实现了太空“从种子到种子”全生命周期实验

云南的水稻梯田

沿坡开垦，因势而修

千级梯田

宛若万亩油画

一望无际的黑龙江垦区上

农用植保飞机是“标配”

每天的作业面远超传统人工作业数百倍

在山东，人们利用水肥一体化技术施肥灌溉

通过手机APP轻轻一点

即可实现自动浇水追肥

在浙江青田这片土地

蕴藏着天人合一的传统农耕智慧

“以鱼肥田、以稻养鱼、鱼粮共存”的稻鱼共生系统

形成了当地独特的自然及文化景观

新疆喀什市帕哈太克里乡的万亩盐碱稻田里

“企业+农户”，拓宽致富路

使这里的荒滩变成金滩

不早衰、不落粒、不倒伏的“叁优一号”

正在向高产优质品种培育不断迈进

风吹麦浪

“禾下乘凉梦”终将成真

贵州首个水稻“无人农场”近期迎来丰收

北斗、5G、无人驾驶农机等高科技

覆盖农作物生产种植的每一个环节

在这里，实现了一键收割！

春种一粒粟，秋收万颗子

金秋中国，“丰”景正好

 

监制 | 王姗姗 张鸥 闫博

制片人 | 王竹 关庆飞

策划 | 褚轩

编导 | 褚轩 戚梦鑫 崔钰林 韩笑

文案 | 崔钰林

剪辑 | 褚轩

视觉 | 南宁

统筹 | 魏崧 潘汀

动画手绘丨新闻包装工作室

技术监制丨李宏海

美术指导丨高志明 黄萌

手绘及场景动画合成制作丨黄萌 李燕嘉 李栋 刘元昊 孙世齐 万博文

专家顾问丨程式华

(责编：杨光宇、白宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
市场监管总局：一批民生领域典型案件曝光 涉及假冒白酒、加油站造假等
　　人民网北京9月23日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，23日，市场监管总局公布了一批民生领域案件查办“铁拳”行动中的典型案件，涉及假冒白酒、加油站作假、销售不合格柴油及电动车等。 近年来，市场监管总局聚焦百姓关切，严厉打击加油站计量作弊、翻新“黑气瓶”和劣质燃气具等群众身边的违法行为，大力整治“神医”“神药”等虚假违法广告和中介机构“乱收费”现象。…
新版《国家标准管理办法》发布 明年3月起实施
　　人民网北京9月23日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，近日，国家市场监督管理总局发布修订后的《国家标准管理办法》（以下简称《办法》），并于2023年3月1日正式实施。 为贯彻落实《中华人民共和国标准化法》（以下简称《标准化法》）、《国家标准化发展纲要》和国务院《深化标准化工作改革方案》要求，规范国家标准制定、实施和监督，市场监管总局组织对原《办法》进行了修订。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部