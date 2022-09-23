新版《国家标准管理办法》发布 明年3月起实施
2022年09月23日17:07 | 来源：人民网
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人民网北京9月23日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，近日，国家市场监督管理总局发布修订后的《国家标准管理办法》（以下简称《办法》），并于2023年3月1日正式实施。
为贯彻落实《中华人民共和国标准化法》（以下简称《标准化法》）、《国家标准化发展纲要》和国务院《深化标准化工作改革方案》要求，规范国家标准制定、实施和监督，市场监管总局组织对原《办法》进行了修订。
《办法》修订主要包括以下四个方面。一是为落实国家标准体系建设，在新修订的《标准化法》基础上，结合国家标准化工作实践，调整了国家标准的具体范围。二是为规范国家标准的制定和管理，进一步明确了国家标准制定程序和各阶段的工作要求。三是为满足不断增长的标准需求和提高标准国际化水平，明确了国家标准在制修订程序、组织管理、实施监督等方面的新要求。四是为促进国家标准的有效实施，进一步完善了从实施到制定的反馈机制和标准更新机制。
据悉，《办法》颁布实施后，将在国家标准管理、实施推广等方面形成更加有效的工作机制和做法，更好地支撑和保障国家标准工作的开展。
(责编：申佳平、吕骞)
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