人民网北京9月30日电 （记者王连香）据交通运输部微信公众号消息，9月30日，交通运输新业态协同监管部际联席会议办公室对满帮集团、货拉拉、滴滴货运、快狗打车4家互联网道路货运平台公司进行了约谈。

约谈指出，近期通过网民留言、群众来电来信等渠道发现，部分平台公司依然存在多重收费、压价竞争、拖欠货车司机运费等问题，损害了货车司机合法权益。同时，为落实好第189次国常会会议精神，切实保持运输价格相对稳定，让广大货车司机享受通行费减免的红利，对4家平台公司提出了相关要求。

约谈要求，一要进一步提高政治站位，深入排查整治各平台公司存在的安全风险隐患，及时化解风险，确保行业安全稳定；二要健全货源审核制度，完善拖欠运费处理协调机制，不得恶意压价竞争。2022年年底前，不得随意调整收费标准和运营规则，要保持运输价格的相对稳定，确保货车司机享受通行费减免的政策红利；三要加大对货车司机关心关爱力度，切实保障广大货车司机合法权益。

(责编：王连香、高雷)

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