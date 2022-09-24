人民网北京9月24日电 （记者王震）为加快推动人工智能应用，全面提升人工智能发展水平，更好支撑高质量发展，近日，人民网828企业服务平台启动“人工智能场景创新”课题研究项目，面向社会征集人工智能场景创新案例。

人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量。加快人工智能与实体经济融合，推动人工智能场景创新，对于促进人工智能更高水平应用，更好支撑高质量发展具有重要意义。今年7月29日，科技部、教育部、工信部等6部门联合发布《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》，以促进人工智能与实体经济深度融合为主线，统筹推进人工智能场景创新。

人民网此次启动的人工智能场景创新课题旨在通过对人工智能与实体经济融合的场景创新案例研究，为加快推动人工智能应用，促进传统产业提质增效，培育新的经济增长点，总结有益经验、归纳成熟路径；为相关部门优化顶层设计、制定与实施相关政策提供有效参考。

根据规划，本次课题研究包括案例征集、专家研讨、实地调研、专题报道等环节，最终形成人工智能场景创新案例库；同时，人民网将依托828企业服务平台，为优秀的人工智能企业提供项目路演、产业落地等服务。

本次人工智能场景创新案例征集方向包括智慧农场、智能港口、智能矿山、智能工厂、智慧家居、智能教育、自动驾驶、智能医疗、智慧法院、智能供应链等应用场景，首批案例征集截止日期为2022年12月31日。参与者可通过人民网828企业服务平台报名。

报名表下载：点此下载

报名入口：http://828.people.com.cn/GB/448321/index.html

人工智能场景创新案例征集启事

人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量。加快人工智能与实体经济融合，推动人工智能场景创新，对于促进人工智能更高水平应用，更好支撑高质量发展具有重要意义。

7月29日，科技部、教育部、工信部等6部门联合发布《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》，以促进人工智能与实体经济深度融合为主线，统筹推进人工智能场景创新。

为加快推动人工智能应用，全面提升人工智能发展水平，更好支撑高质量发展，人民网启动“人工智能场景创新”课题研究项目，现向社会征集人工智能场景创新案例。

一、 征集时间

首批案例征集截止日期： 2022年12月31日

二、 征集细则

1. 征集方向：智慧农场、智能港口、智能矿山、智能工厂、智慧家居、智能教育、自动驾驶、智能医疗、智慧法院、智能供应链等应用场景。

2. 征集要求：案例需具有创新性、引领性和示范性，可复制性强、可推广性高，在提质增效、降本节支、防风险保安全等方面具有较强的应用价值。

3. 筛选标准：1）创新性，报送案例在理念、方法、举措上须体现创新之处；2）实效性，报送案例在应用过程中已初步取得成效；3）安全性，报送案例在数据安全、网络安全等方面有较好保障；4）典型性，报送案例须符合行业或场景典型特点，并对其他地区或单位具有借鉴意义；5）易用性，报送案例在人工智能技术使用上无较高门槛。

4. 案例申报主体应保证填报信息真实、准确、完整，案例及其主要权利人均不得违反国家相关法律、法规的规定，不得侵犯任何第三方的专利权、著作权、商标权及其他知识产权。在活动期间及活动结束后，如发生以上情况，课题组有权终止该案例报名资格。

5. 课题组有权对案例真实性、合法性进行核实。

6. 课题组拥有对本次课题研究的最终解释权。凡报名参与者，即视为其已同意本征集启事之所有规定。

三、 案例展示与成果运用

1. 课题组将在人民网“数造新实体”案例库中设置“人工智能场景创新”专区，对优秀案例予以重点展示。

2. 课题组还将对优秀案例进行实地调研采访，举办系列访谈、座谈交流，邀请各地各单位有关负责人和专家学者参与。

3. 人民网828企业服务平台，将通过系列地方产业对接会、人民路演、论坛等，为发掘的优秀应用场景企业，提供项目路演、产业对接等服务。

四、 报名方式

参与者下载报名表后，需严格按照报名表格式要求填写，必填项目不可空缺。填写完成后，请注册登录人民网828企业服务平台进行提交。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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