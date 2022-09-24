人民网记者 罗知之

民为国基，谷为民命。一餐一饭，关乎的是人民幸福，也是国家安危。

作为世界第一大粮食生产国，中国用不足全球9%的耕地、6%的淡水资源，生产出约占世界1/4的粮食，解决了全球1/5人口的吃饭问题，为中国和世界粮食安全做出巨大贡献。

党的十八大以来，我国提出了国家粮食安全新战略，走出了一条中国特色粮食安全之路。

——量质齐增，守住粮食安全底线。十年来，我国粮食和重要农产品供给稳定， 2021年我国人均粮食占有量达到483公斤，高于国际公认的400公斤粮食安全线，做到了谷物基本自给、口粮绝对安全。棉油糖胶稳定发展，农产品质量安全例行监测合格率稳定在97%以上，越来越多绿色优质农产品摆上百姓餐桌。

——创新驱动，迈上现代农业新台阶。十八大以来，各地区各部门坚持走内涵式现代农业发展道路，农业现代化建设迈上新台阶。目前，我国农作物耕种收综合机械化率超过72%。小麦、玉米、水稻三大粮食作物耕种收综合机械化率分别超过97%、90%和85%，农机装备对粮食增产贡献率显著提高。

此外，农技农艺不断升级，我国组建了50个国家现代农业产业技术体系，建成了47个国家重点实验室、100个农业科学观测试验站，取得了节水抗旱小麦、超级稻等一批重大标志性成果，目前农业科技进步贡献率超61%。

——优化产能，把握粮食安全主动权。十八大以来，我国农田有效灌溉面积占比超过54%，累计建成9亿亩高标准农田。粮食作物良种基本实现了全覆盖，三大国家级育制种基地和216个制种大县、区域性良繁基地加快建设，农作物自主选育品种面积占比超过了95%，良种在农业增产中的贡献率超过45%。

政策科技等齐发力，夯实了中国粮食安全之基。2021年，中国粮食产量达到13657亿斤，比2012年增产11.5%，连续7年超过1.3万亿斤。

农业农村部农情调度显示，截至9月20日，全国秋粮已收获2.36亿亩，完成18.1%，进度同比快0.9个百分点。全年粮食产量有望继续保持在1.3万亿斤以上，为端稳中国饭碗提供坚实支撑。

(责编：罗知之、吕骞)

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