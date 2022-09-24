刚刚结束高标准良田的考察工作，中国工程院院士、小麦国家工程实验室主任许为钢又赶回河南省农科院的温室，他放心不下实验室里生长着的小麦。从事小麦育种工作40年，带领团队育成的小麦品种在全国累计推广面积超过3.5亿亩。许为钢说，让中国人吃饱饭、吃好饭，是他从事小麦遗传育种研究的毕生追求。

“中国饭碗要装中国粮，这就要求种源自主可控。”许为钢经常向团队强调小麦育种要有忧患意识，“小麦育种要在高产优质的基础上，把节水、抗病虫害等绿色因素结合进去，牢牢把握新育种技术。”

今年夏收时节，许为钢团队新育成“郑麦1860”机收实打测产均超过800公斤，被中国农学会评价为2021年中国农业农村重大新产品，他的小麦育种工作又上新台阶。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经