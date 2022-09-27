人民网记者 赵竹青

2020年9月11日，习近平总书记在科学家座谈会上，对科学家和广大科技工作者提出明确要求：“坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，不断向科学技术广度和深度进军。”在党的二十大召开前夕，人民网启动“跨越山海，奔向未来”科技创新调研行活动，以“四个面向”为框架，记录科技兴国、科技强国征程上的奋进伟力。即日起推出系列稿件。

2021年7月13日，中核集团核地研院高级工程师武勇在手套箱中操作月球样品。受访者供图

“月球新矿物被命名为——嫦娥石！”随着国家原子能机构副主任董保同铿锵有力的话语，现场响起了热烈的掌声。这是9月9日中秋前夕，国家航天局、国家原子能机构联合举办的“嫦娥石”发布会现场激动人心的一幕。这意味着：我国成为世界上第三个在月球发现新矿物的国家。

“科技立则民族立，科技强则国家强。”站在中华民族伟大复兴的关键历史时期，我们比任何时候都更需要建设世界科技强国。党的十八大以来，越来越多的科研人员勇闯“无人区”，大批原创性重大成果集中涌现。这些耀眼的创新之光，让科学技术这颗明珠，在中华民族永续发展的宏伟蓝图上熠熠生辉。

上天入地，重大成果集中涌现

“我已出舱，感觉良好！”

北京时间9月2日零时33分，经过约6小时的出舱活动，我国神舟十四号航天员完成了首次从问天实验舱气闸舱出舱的任务。新舱、新人、新状态，航天员以精彩表现又一次赢得圆满成功。

在空间站内，随问天实验舱一同进入太空的实验样品——拟南芥种子和水稻种子也已成功萌发。拟南芥幼苗已长出多片叶子，高秆水稻幼苗已长至30厘米左右高，矮秆水稻也有5—6厘米高，生长状态良好。

2022年8月21日，空间站水稻长势喜人。受访者供图

2022年年底，中国人即将正式建成属于自己的空间站。作为国家太空实验室，中国空间站舱内可以部署25台科学实验柜，每台实验柜都是一个小型的太空实验室，可以支持开展单学科或多学科交叉的空间科学实验，整体达到国际先进水平。

探索浩瀚宇宙是全人类的共同梦想。党的十八大以来，我国在太空探索方面的步履加快，接连取得一个又一个激动人心的进展。“嫦娥四号”首次登陆月球背面，“嫦娥五号”实现地外天体采样，“天问一号”成功着陆火星，“羲和号”实现太阳探测零的突破，“悟空”“墨子”“慧眼”等中国科学卫星闪耀苍穹，探索宇宙奥秘……每一次任务的成果，都让我们离航天强国更进一步。

2016年，有“中国天眼”之称的500米口径球面射电望远镜FAST落成启用，作为目前全球最大且最灵敏的射电望远镜，先后发现了660余颗新脉冲星。目前，FAST已进入成果爆发期，正在引领中国的天文学研究走向世界前沿。

2020年，“奋斗者号”成功坐底，创造了属于中国人的万米深潜新纪录。从“蛟龙”号，到“深海勇士”号，再到“奋斗者”号，不同深度的大洋底下，留下了中国载人潜水器矫健的身影。

数学、物理领域，成功证明凯勒几何核心猜想、首次观测到三维量子霍尔效应；在化学、材料领域，有新一代超高强度钢、“纳米限域催化”技术、人工合成淀粉技术；在生物、医学领域有体细胞克隆猴、人工合成单条染色体酵母……这一项项成果，都在国际上产生了巨大的影响力，也带动了我国化学、材料、物理等学科整体水平的明显提升，一大批基础和前沿领域从过去的“跟跑”进入“并跑”“领跑”的状态。

“改革开放以来，特别是党的十八大以来，我国科技事业取得了历史性成就，我国的创新已经深刻地改变了全球创新的版图，我国已经成为一个具有全球影响力的创新大国。”中国科学院科技战略咨询研究院院长潘教峰说。

由量到质，科技实力整体提升

国家自然科学奖一等奖，是中国自然科学领域原创性最强、科学价值最高的奖项，堪称“皇冠上的明珠”。

2012年，这一奖项曾以“13年9次空缺”，引发中国科学界的集体担忧。2013年，铁基高温超导横空出世，不仅打破了世界纪录，更让自然科学一等奖的常年“缺席”从此成为过去式。

从“连续多年空缺”到“不再空缺”，再到出现“双子星”，自然科学一等奖的变化，印证中国基础科研实力的进步。近年来，越来越多从“0”到“1”的原创性研究成果在神州大地上诞生，不断拓展中国科技实力的新边界。

源浚者流长，根深者叶茂。作为科学之本，技术之源，基础研究是科技发展的内在动力，是科技创新的源头活水，深刻影响着一个国家基础性的创新能力。党的十八大以来，我国基础研究快速发展，涌现出大批在国际上具有重大影响力的成果，推动中国科技整体实力迈向质的飞跃。

图为世界知识产权组织发布的2011年—2020年中国知识产权数量和经济增长曲线。

10年来，我国科技事业发生了历史性、整体性、格局性重大变化。全社会研发投入从2012年的1.03万亿元增长到2021年的2.79万亿元，研发投入强度从1.91%增长到2.44%，世界知识产权组织发布的全球创新指数排名，中国从2012年的第三十四位上升到2021年的第十二位。随着我国成功进入创新型国家行列，中国在全球创新版图中的地位和作用发生了新的变化。中国既是国际前沿创新的重要参与者，也是共同解决全球性问题的重要贡献者。

中国科学院战略咨询研究院等单位发布的《2021研究前沿》报告显示，2021年，在11个大学科领域整体层面，中国继续稳居第二。

今年6月，2022自然指数年度榜单发布，中国机构科研产出大幅增加。中国科学院等4家中国机构入榜全球10强。自然指数创始人戴维·斯温班克斯表示：“自然指数年度榜单表明，中国通过其大型、现已发展成熟的机构的科研投入，正在自然科学领域产生持续不断的研究成果。”

从点到面，创新活力全面激发

“我的项目名称是：寻找格利泽581g的地外生命。”在近日开展的全国科普日活动现场，青少年FAST观测方案征集活动中年龄最小的优秀方案作者王嘉宇热情地介绍着自己的方案。提交方案时，他正在上小学三年级，FAST激发了他对天文学的更大兴趣。

9月15日，全国科普活动在全国各地启动。图为小朋友在中国科技馆内参与科普活动，感受科技乐趣。受访者供图

激发青少年科创热情的，是已成燎原之势的中国科技创新之火。科研成果不断涌现，体制机制、资金投入、人才培养等一系列护航科技发展的关键系统不断得到完善提升，这10年，中国真正迎来“科研黄金时代”。

这背后，是以习近平同志为核心的党中央的高瞻远瞩和系统部署，是中国“集中力量办大事”的体制优势，也是中国大刀阔斧改革科技体制，激发创新活力的成果体现。

党的十八大以来，科技体制改革全面发力，改革政策密度之高、力度之大前所未有。

——顶层部署全面发力，体制改革加速推进

2015年，科技体制改革战略蓝图和施工图相继绘就。2015年3月，《中共中央 国务院关于深化体制机制改革 加快实施创新驱动发展战略的若干意见》下发，明确指出将从八大方面30个领域着手，推动创新驱动发展战略落地。2015年9月，《深化科技体制改革实施方案》出炉，部署了到2020年要完成10方面143项改革任务，并给出明确清晰的时间表与路线图。

一分部署，九分落实。加强基础研究、完善科技计划管理、优化科研资金管理、深化项目评审和人才评价、加快科技成果转化……一系列重大举措密集出台实施，科技体制改革加速向纵深推进。今年1月1日，新修订的《科技进步法》正式实施，正式将这些改革的成果全面上升到国家法律制度层面。

——科研环境持续改善，创新活力有效激发

“管得太死”“管得太细”，是制约科研人员创新活力的绊脚石，也是十八大以来深化科技体制改革重拳出击的对象。改革完善科研经费管理，优化科研组织方式，开展减轻科研人员负担专项行动，实施“揭榜挂帅”“赛马”制等新型项目组织方式，有力激发了科研人员创新活力。

党的十八大以来，改革和完善科技评价制度的硬招、实招频出，“帽子”满天飞的现象得到遏制，“四唯”倾向明显扭转，以创新价值、能力、贡献论英雄正成为科技界的共识。在新的评价导向下，越来越多的科研人员潜心科研，专注于长周期、高价值的原创性研究，努力在国际前沿研究和关键核心技术攻关上取得更多重大突破。

——学术生态不断优化，国际合作再谱新篇

风清则气正，气正则学进。优良的作风学风是科研工作的生命线，事关科技事业成败。我国进一步优化科技创新生态，积极构建科技大监督格局，大力弘扬科学家精神，涵养优良学风，科研作风学风持续向好态势基本形成。

10年来，我国实施开放包容、互惠共享的国际科技合作战略，与161个国家和地区的科技合作关系持续发展。围绕可持续发展设立联合研发计划和创新基金，同50多个国家和地区开展联合研究，积极参与并牵头发起国际大科学计划和大科学工程，“一带一路”创新之路加快铺就……面向未来，中国科技开放的大门越开越大。

纵观华夏五千年文明史，中国曾长期屹立于世界科技前沿。当前，全球新一轮科技革命蓄势待发，中国也日益走近世界舞台中央。为加快推动我国建设世界科技强国、实现高水平科技自立自强，我们更应当面向世界科技前沿，坚持走中国特色自主创新道路，以中国智慧和中国方案，为推动构建人类命运共同体作出贡献。

(责编：赵竹青、高雷)

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