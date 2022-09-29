人民网北京9月29日电 （记者王连香）今日，国务院联防联控机制就做好国庆期间疫情防控有关情况举行发布会，交通运输部运输服务司副司长韩敬华介绍，当前，全国疫情在局部仍时有发生。受疫情影响，货运车辆过度管控问题在部分地区仍然零星散发。特别是个别地区遇突发聚集性疫情采取全域静态管理等措施，“一刀切”限制货车通行，影响了重点物资的运输保障。为此，交通运输部充分发挥国务院物流保通保畅工作领导小组办公室作用，加强统筹调度，强化部门协同，全力以赴做好交通物流保通保畅各项工作，保障各类重点物资运输畅通，为维护人民群众正常生产生活秩序提供有力支撑。

一是保交通网络畅通有序。坚持24小时值班值守，保持应急运输保障电话畅通，加强跟踪调度和督办转办，一事一协调解决货车司机、企业反映的交通物流不通不畅问题，坚决防止过度通行管控问题的反弹。指导各地进一步规范关停关闭交通物流基础设施的程序和要求，坚决杜绝擅自关闭关停高速公路、普通公路、铁路车站、港口码头、航空机场、邮政快递分拨中心等交通物流基础设施，切实保障交通物流网络畅通运行。

二是保重点区域物资运输。加强对重点涉疫地区的跟踪调度，强化区域联动和政策协同，推动供需有效对接，全力保障涉疫地区医疗防控物资、民生物资、重要生产物资等运输需求。指导实施全域静态管理的城市落实“一不得、四立即”的保障措施，即不得“一刀切”限制货车通行，立即实施重点物资通行证制度、立即执行“点对点”运输闭环管理措施、立即启动应急物资中转调运站、立即公布24小时应急运输保障电话，切实保障重点物资运输车辆的通行顺畅，全力做好城市居民生活必需品等各种重点物资运输保障。

三是保城市配送稳定运行。指导涉疫城市特别是全域静态管理城市，保障邮政快递等物流配送车辆有序通行，保障符合防疫条件的城市配送、邮政快递等从业人员正常提供服务，保障符合防疫要求的邮政快递分拨中心、营业网点、快递服务站等配送节点正常运转。积极推进智能快件箱应用，鼓励社区、单位增设货架等临时投递设施，推广无接触配送服务，切实畅通末端配送“最后一公里”。

(责编：王连香、高雷)

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