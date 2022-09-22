原标题：羊了个羊被指“欺诈时间”？警方提示游戏要小心骗局

“羊了个羊”刷屏 被指“欺诈时间”？ 警方提示游戏要小心骗局

最近，“羊了个羊”小游戏火爆各种社交网络平台。回顾近年火爆的小游戏，可窥此类游戏火爆，纵使与玩法有一定关联，但更重要的是它们易于传播的特性，以及与洗脑广告的相似性，通过参与小游戏、讨论小游戏，实现一场大型虚拟“团建嘉年华”。在这种情况下，小游戏不再只是游戏，而成为“梗”，让参与人获得社交满足感。

但也有网友认为，其诱导点击广告或分享好友复活，这种骗流量吸引大家玩，让玩家看广告赚足广告费的行为，是诈骗游戏。对此，律师和反诈民警都提醒，切勿陷入游戏“欺诈时间”的陷阱，更不要陷入电信诈骗的陷阱。

声音一

警惕小游戏心理成瘾及诈骗问题

“‘羊了个羊’小游戏很容易造成心理成瘾的问题，游戏通关机制不透明可能侵犯游戏玩家的知情权。”针对这些问题，福建重宇合众律师事务所轮值主任郭丰认为，该游戏宣称“每天只能过一关”，而每日第一关无比简单，到了第二关就是难上加难，甚至限定玩家只能使用三次道具及一次复活机会，而道具和复活机会的获得，则需要通过观看广告的方式获取。玩家在一遍一遍的失败中，不知不觉时光转瞬即逝，每日挑战成百上千次都无法通关，逐渐形成心理执念。后来，有玩家通过游戏bug，或解包等方式，发现该游戏生成数据存在完全随机性，甚至可能在一开始就是一个死局，不可能通关。许多玩家因此产生侥幸心理，认为自己很可能是那个“可以通关”的玩家，继续一遍又一遍通宵达旦地尝试通关。随后，又有不法分子利用玩家这种沦陷的心理，在电商网站或社交平台公开售卖所谓的复活次数、无限道具等物品，诱导已经成瘾的玩家购买，在玩家付钱后逃之夭夭，以此进行诈骗。

律师郭丰说，如果确实存在上述情况，那么，游戏开发方有可能侵犯了游戏玩家的知情权，因为游戏通关机制不透明，且人为故意设置广告，通不通关由开发方说了算，而不是靠玩家实力或随机运气等。在此，律师郭丰提醒，天下没有免费的午餐。游戏设置死局是游戏厂商的程序设定，在传统的纸牌等游戏中，也曾出现过死局的设定。游戏厂商为了吸引玩家长时间沦陷玩下去，设置死局并不违法。然而，玩家需要警惕不法分子利用玩家的上瘾心态，欺骗玩家可以不合理使用道具，从而以诈骗手段骗取玩家钱财的情形。

声音二

警惕“欺诈时间”成为游戏经营模板

福建英合律师事务所副主任陈雪一针见血地指出：“羊了个羊”的流行不过是又一次网络“狂欢”，利用玩家通过社交网络的分享以及羊群效应，吸引更多的人加入游戏。当玩家热衷于挑战冲关后，利用玩家的拒绝沉没成本和损失厌恶心理，选择继续不断挑战冲关，从而钻入“欺诈时间”的陷阱。另一方面，游戏以设置高难度为门槛，在激发玩家胜负心后诱导玩家不断点击广告。

陈雪表示，透过问题看本质，虽然“羊了个羊”只是一款微信端的小游戏，但其带来的热度不容忽视，可能会被大量游戏开发商作为经营模板。因此社会各界对此类小游戏的监管应落到实处：第一，执法部门要动态关注游戏服务企业的运营情况，及时提醒其经营过程中可能出现的违法风险。第二，平台方要加强对游戏时长、游戏消费及内置广告内容的监管，避免情形如：利用算法针对用户进行画像，向其推送可能影响其身心健康的信息容易成瘾。必须落实防沉迷机制，保护未成年人身心健康，对游戏内存在的诱导行为、强迫点击，或者诱导用户不合理消费的行为加以控制，避免内嵌小广告中，含有虚假或者引人误解的内容，损害网民的利益。第三，网民自身应提高安全防范意识，注重个人隐私的保护，谨慎点击陌生链接，警惕诱导性的广告内容。

声音三

警方提醒玩家牢记防骗“秘籍”

贵州省黔南州公安局宣传科民警杨浩鑫提醒，为了追求“通关”，有的人费尽心思搜索“秘籍”，殊不知“骗局”悄悄降临，已有不法分子针对年轻群体，通过“给钱买秘籍”“秘籍在网盘自取”“中奖诱惑玩家付费”等方式实施骗术。不法分子抓住部分年轻群体玩游戏急功近利的需求，但不具备识别秘籍真伪的弱点，利用秘籍和中奖作为手段，以追求“通关”为诱饵，专挑年轻群体实施诈骗。很多包含未成年人在内的年轻群体，因为这款通关率不到0.1%的闯关小游戏沦陷，易在不法分子的精心布局下，一步步走进陷阱造成财产损失。

杨浩鑫提醒各位玩家，快乐游戏的同时，要识别以下骗术，牢记防骗“秘籍”：

第一，给钱买秘籍。骗子在社交平台发布“羊了个羊”等游戏的通关秘籍广告信息，诱导受害人在虚假游戏交易平台、微信群或QQ群交易，让受害人支付9.9元等小额金额来换取秘籍，或以“注册费、押金、解冻费”的名义支付各种费用。待收钱后，将受害人联系方式拉黑或失联。

第二，秘籍在网盘自取。通常骗子通过社交平台与受害人添加好友后，声称索要“羊了个羊”等游戏秘籍的玩家较多，已将word文档存在某网盘，随即发来链接要求受害人自取。岂不知，骗子利用发送带有病毒的木马链接，诱骗游戏玩家点击，通过远程操控对其电脑和手机等进行控制。

第三，中奖诱惑玩家付费。以爆火的某小程序游戏为例，就是凭借诱导性的广告，让玩家在玩游戏时，领取游戏界面弹出的带有“100手机话费券”。大量网友在社交媒体反映领取所谓的“100手机话费券”，但在按网站指示支付了9.9元等金额后，却发现话费无法兑现，也不能退款。

第四，如果在游戏界面，看到“低投入”“高回报”“稳赚不赔”等诱人投资项目时，牢记“天上不会掉馅饼”，不要盲目跟风。快乐游戏的同时谨防电信诈骗，未知链接不点击、陌生来电不轻信、个人信息不透露、转账汇款多核实。如果有任何疑问请拨打110或96110，公安机关将对举报人信息严格保密。

文/王珉

(责编：赵竹青、陈键)

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