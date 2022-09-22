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今起北方有大风降温天气 9月下旬西南地区仍秋雨连绵

2022年09月22日08:26 | 来源：人民网
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人民网北京9月22日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，22日至23日，长江中下游以北大部地区，自北向南将出现4-6级偏北风，阵风7-9级；内蒙古中东部、西北地区东部、华北、东北地区南部、黄淮等地部分地区日平均或最低气温将下降4-8℃，局地降温10℃左右；内蒙古中东部最高气温下降10-15℃。

受大风降温影响，24日至25日早晨，内蒙古中东部、东北、华北等地气温将先后降至最低，日最低气温10℃线将位于辽宁南部沿海地区、河北东部和中西部、山西南部、陕西南部等地。

东北地区有较强降雨 需加强作物田间管理

受冷空气影响，预计22日至23日，内蒙古东部、东北地区将有中到大雨，局地暴雨；黑龙江南部、吉林大部、辽宁北部累计降雨量有30-50毫米，局地60-90毫米。

气象专家提醒，目前，东北地区大部水稻、玉米、大豆等作物处于成熟后期，此次降温过程仅在内蒙古东北部和黑龙江北部出现霜冻，大部以轻霜为主，且持续时间短，对秋粮作物产量形成影响较小。但受前期台风“梅花”影响，东北地区中东部出现较强降水，黑龙江东部、吉林东部、辽宁中东部等地部分农田土壤偏湿，此次降水将加重农田渍涝灾害，局地大风易造成作物倒伏，对后期机械收获有一定不利影响。

因此，东北各地需密切关注天气变化，降水偏多地区要及时排湿散墒，扶正倒伏作物；同时做好农机调度，根据作物成熟度适时开始收获，并及时进行晾晒烘干，避免发生霉变，土壤偏湿地区要在墒情回落后适时收获。

9月下旬川渝云贵陕等地仍多降雨

预计9月下旬，西藏东南部、四川大部、重庆、云南北部、贵州北部、陕西南部等地仍多降雨，累计降雨量较常年同期偏多4-7成，局部偏多1倍以上。其中21日至25日，四川、重庆、云南、贵州等地将有小到中雨，局地有分散性大雨或暴雨，最大小时降雨量可达20-40毫米，局地可达50毫米以上；26日至28日，西南地区东部、西北地区东部等地还将有一次小到中雨过程，局地有大到暴雨。

西南部分地区发生地质灾害风险高

8月24日以来，西南地区出现连阴雨天气，大部地区雨日有15-20天，四川东部、云南南部、陕西南部等地降雨量较常年同期偏多5成-1倍，西藏东南部、川西高原北部偏多2-5成。

预计未来十天，西南地区的降雨仍将持续，滑坡、崩塌、山洪等灾害发生的风险高，25日前，西藏东南部、四川东北部和南部、重庆西南部、云南北部、贵州北部、陕西南部等地的地质灾害气象风险较高；四川东部和中南部、重庆南部，云南北部、贵州北部等地有一定的山洪灾害气象风险。

请公众加强防范，关注当地发布的预警信息，切勿前往灾害隐患点；川藏铁路沿线需关注降雨对施工建设、物资运输等的不利影响；泸定地震灾区需防范强降雨对灾后重建等工作带来的不利影响。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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