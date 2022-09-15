原标题：“元宇宙”等如何定名释义？全国科技名词委研讨会形成共识

全国科学技术名词审定委员会在北京线上线下结合举行元宇宙及核心术语概念研讨会。 中新社记者 孙自法 摄

一段时间以来，“元宇宙”一词席卷全球，从被誉为“元宇宙元年”的2021年起，在中外学界、产业界乃至全社会广受关注，什么是“元宇宙”、“元宇宙”及相关概念如何定名释义等也备受期待。

作为代表国家审定、公布科技名词的权威性机构，全国科学技术名词审定委员会(全国科技名词委)9月13日下午在北京线上线下结合举行元宇宙及核心术语概念研讨会，与会专家学者经过深入研讨，对“元宇宙”等3个核心概念的名称、释义形成共识。

——中文名“元宇宙”英文对照名“metaverse”，释义为：人类运用数字技术构建的，由现实世界映射或超越现实世界，可与现实世界交互的虚拟世界。

——中文名“化身”英文对照名“avatar”，释义为：用户在元宇宙的身份映射和虚拟替身，具备形象自定义、动作驱动等功能。

——中文名“数字人”英文对照名为“digital human，meta human”，释义为：运用数字技术创造出来的、与人类形象接近的数字化人物形象。

全国科技名词委专职副主任裴亚军在研讨会上致辞。 中新社记者 孙自法 摄

全国科技名词委表示，对“元宇宙”“化身”“数字人”等形成的共识，下一步将继续征求有关方面意见，争取早日发布试用。

研讨会上，全国科技名词委专职副主任裴亚军致辞指出，科技名词是科学技术形成、记录、积累、交流、传播的前提和基础，是科学思维的基础和工具。统一、规范科技名词是国家科技基础条件的重要内容，是推动科技创新和构建新时代中国科技话语体系的基础性工作，也是中国融入全球科技创新体系、建设世界科技强国的战略性举措，意义重大而深远。元宇宙正如同浪潮一般席卷全世界，迅速成为科技和经济社会发展的焦点话题，但由于概念异化、泛化的问题，很大程度上影响了技术和产业发展。确定元宇宙及其相关术语的名称、释义，将有助于夯实学术研究基础、明确产业发展方向、指出治理实践的合理边界。全国科技名词委将在此次研讨会的专家共识的基础上，争取尽快发布试用元宇宙及相关术语的名称和释义。

中国科学院和中国工程院两院院士李德仁致辞表示，科技名词规范是一项繁重而复杂的长期工作，是一个国家和民族发展科学技术的支撑条件，是现代社会信息交流、科技发展、教育普及的基础，具有广泛的社会意义。人类社会从信息化到智能化再到智慧化的过程中，涌现了大量新的概念，这些概念很多都属于交叉领域，多个学科领域在用，但是没有一个统一的释义。这次全国科技名词委组织多领域专家学者共同探讨，及时给出合理定名释义，规范其使用，将有利于推进社会进步。

中国工程院院士庄松林发来视频致辞说，科技名词术语作为科技交流和知识传播的载体，在科技发展和社会进步中起着重要作用。特别是伴随着元宇宙产业的高速发展，新方法、新概念、新科技不断涌现，大量的新词语需要及时地规范统一。新概念的“新”，带来很多不确定性，“元宇宙”这个包含综合型、概括性、具体性、实操性的庞大概念体系，需要不断学习、研究，及时梳理和规范其术语体系，才能深刻理解和传播其真实含义。

武汉元宇宙研究院院长龚才春汇报元宇宙及核心术语方案起草情况，他介绍元宇宙的发展历程、元宇宙相关术语的使用现状、方案起草过程和专家组成等内容说，方案在起草工作中秉持“凝聚共识、对接国际”的思路，充分征询了计算机、哲学、艺术、社会治理等各领域学界和产业界的意见。

与会专家学者代表结合名词工作的科学性、系统性、简明性、国际性和约定俗成等原则，逐条审议了方案中提出的9个术语的名称和释义，各自提出审议意见，并对元宇宙、化身、数字人等3个核心概念的名称、释义形成共识。

据了解，全国科技名词委于1985年经国务院批准成立，迄今已组建各学科名词审定分委员会近200个，构建500余位院士领衔、近8000位专家学者参与的名词审定工作体系。近10年来，全国科技名词委名词审定公布步伐进一步加快，累计公布近80万条规范名词。(记者 孙自法)

(责编：赵竹青、陈键)

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