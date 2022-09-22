人民网 王绍绍

“郧西茶资源比较丰富，但由于缺乏技术与品牌，老百姓以前种茶难以销售变现。”湖北省郧西县返乡创业青年代表王华建对人民网记者说，2017年他回乡引进了制茶技术创立了品牌，提高了茶原料利用率，茶叶产值有所增长。作为乡村振兴的生力军，返乡青年正积极展现担当作为，为乡村振兴不断注入青年力量。

乡村振兴，关键在人。农民的积极性如何调动，乡村振兴的人才都是谁、怎样用好？这些都是需要直面的时代话题。

为了聚焦新时代十年来在“三农”领域，特别是乡村振兴的发展成就，人民网启动了“我和我的新时代”乡村振兴采访调研。乡村舞台已搭建，上场锣鼓渐铿锵，在希望的田野上亿万农民的主体作用和首创精神正在显现，激发着农村发展的活力。

新时代新机遇 乡村振兴呼唤更多“新农人”

乡村，如今成为了“新农人”施展身手的试验田。近几年，一批农民工、大中专学生、退役军人、科技人员、城镇人员、企业主和“海归”人员，返乡下乡创业创新，在广袤乡村风生水起、精彩纷呈。

外出青年返乡回乡发展，有利于将外出青年的资源优势、技术优势、思维优势融进乡村振兴战略之中。同时，我国也出台了一大批促进农村创业创新的政策，从“人、地、钱”等各方面提出了支持政策，返乡创业正在成为各地乡村振兴的一道风景线。

在河北省张北县大圪垯村，李丽娟在外打拼多年后选择回到家乡，如今她是村里的党支部书记。说起这位“90后”书记，村里的大爷大妈们不住夸赞道：“丽娟见过世面，思想活跃，点子多”“丽娟回乡创业，可帮了我们不少忙”……

回到家乡后，李丽娟发现张北县旅游资源丰富，草原天路闻名遐迩，但高品质的民宿屈指可数，随即萌生了发展民宿的想法。在李丽娟看来，与传统酒店行业相比，民宿直击当下消费者追求自我、体验生活的心态，有着广阔的市场前景。

李丽娟检查村里小商店防疫工作。受访者供图

“村里有很多闲置的房屋，一回来我就租下两个院子，开始翻新。”据李丽娟介绍，2021年，她带领村民拆除残垣断壁，整修院落，新建游园，提出了“抱团”发展理念。

在李丽娟的带领下，旧房屋摇身变为新民宿，村里的游客变多了，村民的“钱袋子”更鼓了。记者了解到，目前全村年接待游客量达3万余人次，营收400万元以上。

“接下来，我还要带着村民建立旅游合作社，推进‘高端民宿+直播电商+扶贫产业’乡村振兴发展模式，采取引进人才和本土培训的方式，带动更多村民就业、致富。”李丽娟对大圪垯村的未来发展充满信心。

新理念新技能 农民致富更有底气

乡村振兴事关每一位村民，当村民主动参与到乡村治理之中，自然也就成为乡村振兴的主角。

在河南信阳泗店乡大畈村，每家每户的门牌旁，都有着一个或几个荣誉标牌。泗店乡党委书记杨祯告诉记者，这些荣誉标牌有国家级、市级还有乡镇评选的，代表着这户村民在各个方面的表现。其中，干净整洁星、尊老友善星、勤劳友善星的“三星级文明户”荣誉最受村民珍视。

“当前，让村民们有参与感，看到实实在在的收益，成为了推动乡村治理工作的强动力。”杨祯说，前些年乡村治理工作，干部做干部的，村民干村民的，没融到一块儿去。现在不一样了，村民都追着干部问发展、谋良策。

据介绍，“三星级文明户”不仅是荣誉称号，也会获得“政策赋能”，提供给老百姓看得见的利益，这里面涉及到了五项优惠：获得“三星级文明户”的村户将会获得公开表彰，举行挂牌仪式，并给与适当奖励；提升信用等级，可以享受5万元到15万元免抵押、免担保、最低优惠利率信用贷款；学校对“三星级文明户”的子女进行表彰，让孩子更有荣誉感，实现“小手拉大手”。

当地村干部告诉记者，现在村里环境跟过去相比有很大的改善，有了好的环境，也能像别的村子一样，大家都可以办农家乐和民宿赚钱了。

授人以鱼不如授人以渔，如果说传达新理念是从思想上打动村民，那么传授新技能则是从行动上改变村民。乡村产业发展需要大批高素质人才支撑，拓宽农民就业渠道，提升农民收入水平，更离不开职业技能培训。

在四川理塘，乡村振兴爱心超市正发挥着巨大作用。通过与电商平台对接，当地农户化身主播，销售理塘特色农牧商品和手工艺品。近年来，为巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，理塘协同甘孜州定点培训机构、各乡（镇）人民政府，陆续开展了一系列职业技能培训。

当地农户通过爱心超市在线上推广本地产品。人民网记者 张若涵摄

爱心超市负责人索郎达吉告诉记者：“去年一年，超市的销售额超过了400万元。当前，香菇和木耳的销售非常可观的，到9月底，生鲜牛肉将迎来一波销售高峰。”

作为茶马古道上的重要驿站，理塘现代商贸物流业正在呈现蒸蒸日上的势头。如今，理塘完成仓储物流中心建设，县乡村三级物流体系日益完善，成功创建“国家级电子商务进农村综合示范县”，实现了110余种农特产品在电商平台销售。

新身份新担当 乡村振兴汇聚多方合力

从办公室文员变为帮扶干部，从技术人员变为培训教师，从财务人员变为驻村书记……有这样一个群体，他们从各行各业来到村庄，不同的面孔之下，却有着共同的身份——带领广大农民走上乡村振兴“幸福路”的“引路人”。

2020年3月，决战决胜脱贫攻坚座谈会上数据显示，全国共派出25.5万个驻村工作队、累计选派290多万名县级以上党政机关和国有企事业单位干部到贫困村和软弱涣散村担任第一书记或驻村干部。为认真贯彻落实党中央关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接部署要求，各地乡村振兴驻村干部相继接续，奋战拼搏在基层一线。

徐也涵，是积极响应帮扶号召，数百万基层年轻干部中的一员。作为茅台集团驻贵州省道真县帮扶工作队的副队长，自2015年帮扶队成立，7年多时间，2000多个日夜，她见证了道真脱贫致富的大变化。

徐也涵（右一）下乡调研。受访者供图

驻村帮扶工作艰辛，常要在外奔波，在来到基层一线之前，徐也涵曾被亲友劝阻。“家人朋友都劝我别去，说我受不了这个苦。我很倔，想要证明给别人看看。”徐也涵说，自己以前是一名制曲车间干事，看到厂里响应脱贫攻坚帮扶道真的招募通知时，萌生了“想去做点什么的念头”，随即报了名。

几年里，她一个村一个村跑，一件事一件事办，早出晚归。有一次，徐也涵和同事从村里返程，山路惊险，车子没刹住，车身悬在了悬崖峭壁之上，全车人都吓坏了，她至今回想起来都心有余悸。

随着帮扶工作的深入，帮扶队慢慢站住脚跟，帮扶单位也持续输送资金、人力资源，协调社会各类资源。如今，道真道路修得好，产业发展快，老百姓的“钱袋子”也鼓了起来，亲眼见证了道真大变化的徐也涵也感叹道“真美好”。

像徐也涵那样来到基层发光发热的驻村干部，还有湖北省郧西县政府党组成员、副县长袁圆。作为郧西县定点帮扶单位中国人寿选派的挂职干部，开展帮扶工作期间，他见证了帮扶单位的积极作为。以刘家湾村的旅游产业为例，中国人寿为刘家湾村提供援建资金，建设了高标准民宿，让村民看到了民宿的好处。

刘家湾村的旅游业发展起来后，2021年全村经济总收入达到853万元，带动200多位村民实现家门口就业，人均收入1.3万多元。

袁圆说：“作为挂职干部，未来我们将继续一棒接着一棒干，围绕产业、人才、文化、生态、组织五大振兴点，发挥好引领及助推的协同效应，和郧西一起走好乡村振兴路。”

站在新的历史起点上，面对新任务新挑战，面对群众的新期盼新要求，广大帮扶干部肩上的担子更重、责任更大，他们正以永不懈怠的精神状态、一往无前的奋斗姿态，共同奏响乡村振兴的“交响曲”。

(责编：王仁宏、吕骞)

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