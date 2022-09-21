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世界首套5万吨/年聚乙醇酸可降解材料示范项目建成投产运营

2022年09月21日19:00 | 来源：人民网
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人民网北京9月21日电 （记者杜燕飞）记者从国家能源集团获悉，国家能源集团榆林化工5万吨/年聚乙醇酸（PGA）可降解材料示范项目日前正式建成投产。世界首套煤制聚乙醇酸可降解材料示范项目实现工业化生产，将促进我国煤化工产业向“高端化、多元化、低碳化”转型发展。

业内人士认为，聚乙醇酸可降解材料具有全生物降解、高生物相容性、高机械性能及高阻隔性能等诸多优点，可在土壤、海水等环境中进行无害降解。在“限塑”“禁塑”等环保要求日益严格的情况下，聚乙醇酸是比较理想的一次性塑料制品替代品。

该产品可广泛应用于一次性塑料袋、餐盒、吸管等食品包装领域，还可用于油气开发所需的桥塞、压裂球和各种暂堵材料以及医用手术缝合线、骨骼支架材料领域，为我国治理白色污染、服务民生需求和攻关“卡脖子”技术提供了新的路径。

“该项目生产的煤基生物可降解材料采用我国自主知识产权技术，关键设备全部实现国产化。”国家能源集团相关部门负责人介绍，与生产传统聚烯烃塑料相比，煤基聚乙醇酸可降解材料吨产品原料煤耗可降低约50%，二氧化碳排放降低约65%，工业增加值增加2-3倍，但生产成本接近，具有较强的市场竞争力和环保效益。

上述负责人表示，在该项目示范成功基础上，国家能源集团将进一步延伸产业链，提升价值链，形成功能齐全、品种多样的煤基生物可降解材料系列产品，推进煤基新材料战略性新兴产业创新发展。

(责编：王震、吕骞)
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