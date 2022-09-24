原标题：中国平安发布居家养老服务品牌“平安管家”

9月23日，中国平安（下称“平安”或“公司”）召开居家养老服务品牌“平安管家”发布会，发布居家养老服务品牌“平安管家”。平安人寿党委书记、董事长杨铮在发布会上表示，养老是一项需要长期、专注投入的事业，平安人寿将怀抱敬畏之心，以工匠精神，践行“专业，让生活更简单"的承诺，做专业的养老管家。

平安集团联席CEO兼常务副总经理陈心颖、平安人寿董事长特别助理兼居家养老事业部总经理李斗等出席发布会。知名媒体人、阳光媒体集团董事长杨澜担任发布会特邀主持人。

老有所养是万众瞩目的民生工程，更是关乎社会和谐发展的民心工程。保险业作为社会“稳定器”，在应对老龄化方面责无旁贷。身为业内大型险企，中国平安秉持家国情怀，率先布局养老领域，依托优势资源，凝聚专业力量，积极探索中国式养老之路。

守护国人居家养老朴素心愿

对中国人而言，“家”是心之所向，也是情之所系。我国千百年农耕文化的积淀，塑造出以家为核心的传统理念。随着经济社会水平的发展和观念的转变，中国人的养老方式正在日趋多元化，但对于大部分老人来说，居家养老、共享天伦依然是主流选择。根据国家卫健委发布的数据显示，我国养老呈“9073”格局，即90%左右的老年人居家养老，7%左右的老年人依托社区支持养老，3%的老年人入住机构养老。

如何让老年人在自己熟悉的家庭环境中生活，同时享受到专业的社会化服务，是推进居家养老模式的核心问题之一。平安从国情出发，聚焦占比90%以上的居家养老，倾注专业之力，重磅推出居家养老服务品牌“平安管家”，旨在为老年群体提供高品质的养老解决方案，为客户及其家庭提供专业而有温度的服务。

杨铮在发布会上阐述了公司打造“平安管家”的初衷和愿景：“为了帮助长者实现在家养老的朴素心愿，过上有尊严、高质量的养老生活，平安正在探索这样一条路径：依托自身稳健的综合金融实力和线上、线下的医疗健康网络，同时整合专业化的市场力量，助力解决老年人的痛点，为他们提供更好的体验、更好的服务和更好的保障，构筑理想的养老之家。”

为长者构筑理想养老之家

据介绍，平安秉持“老人舒心，子女放心，管家专心”的核心价值主张，将通过“三位一体的养老管家”“10大服务场景”和“1套监督体系”，为长者提供高品质的养老解决方案。“我们希望通过借助软硬件的实力，实现‘管家专心’，进而把‘老人舒心’和‘子女放心’这两方面支撑起来。”李斗表示。

“三位一体的养老管家”，包括智能管家、生活管家和医生管家。其中，智能管家以智能音箱为载体，通过平安自主研发的智能系统，提供生活助手、智慧物联等功能；生活管家是线上的真人管家，能够7*24小时响应长者的需求，一站式对接各类服务；医生管家为全科医生，可提供全天候实时音视频问诊，定制健康管理方案。无论是生活中的小事、大事、急事，都可以放心交给管家协调解决。

平安结合不同年龄、不同身体状况老人的核心需求，联合各行业顶尖服务商，匠心打造出“医、食、住、行、财、康、养、乐、护、安”10大服务，以满足老人多元化需求。

此外，聚焦用户关注度最高的需求，平安还联合服务商精心打磨出整合适老化改造、1+X到家护理、特色体检、慢病管理、O2O文娱活动这五大精品服务。以整合适老化改造服务为例，平安凭借强大的科技实力，自建智能守护平台，能够借助智能设备监测居家环境、行为意外、体征健康3个方面的29项风险，时刻关注长者的居家安全。全屋的智能守护相关设备都可以和远端的管家平台、智能管家互联互通，用户可以在智能音箱上查看设备状态。例如，用户在家中不慎跌倒，毫米波雷达可识别到其体态异常，触发摔倒警报，此时后台系统会呼叫用户的紧急联系人，让家属第一时间知晓情况，同时也会告知管家，确保多方及时介入，为老人居家安全提供专业保障。

“1套监督体系”方面，平安搭建出一套“五管十维”供应商监督体系，借由这套体系监督服务质量，帮助老人和子女监督服务过程，充分保障老人的各项权益。该监督体系包括服务商品管理、订单履约管理、过程标准管理、结果管理、风险管理五大方面和十个具体的监督维度，为打造“老人舒心，子女放心，管家专心”的一站式居家养老建议解决方案提供了坚实的质量基础。

目前，平安管家已经完成8大场景、300余项服务的构建，覆盖全国30余个主要城市。已有超过1万名客户获得居家养老增值服务资格，超过3000名客户开启服务体验。客户整体评价良好，认为平安居家养老服务可以帮助客户解决实际问题。李斗表示：“平安居家养老服务的价值就在于用我们的专业、专注和专心，让老年人拥有更好的医疗环境，进而能够有尊严地生活。”未来，平安将持续推进居家养老服务的升级迭代，拓展城市布局和服务场景，希望通过有温度的“保险+居家养老”服务，帮助更多老人实现“好医、好住、好玩”的晚年生活。

平安人寿表示，养老产业重在以人为本，未来将继续坚持以人民为中心的发展思想，践行“专业创造价值"，服务好、照顾好万千长者，助力中国养老服务事业高质量健康发展。

(责编：崔元苑、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经