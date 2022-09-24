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北京市场监管部门针对大型游乐设施安全组织应急演练

2022年09月24日12:47 | 来源：人民网
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人民网北京9月24日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，9月22日，为提升大型游乐设施突发事件应急处置能力，北京市市场监管部门组织在北京欢乐谷景区开展大型游乐设施应急演练。

当天现场演练中，演练场景假设北京欢乐谷“水晶神翼”过山车突发故障急停导致12名游客被困高空，使用单位迅速启动应急救援预案并上报困人情况，北京市、区两级市场监管部门应急联动，调度应急指挥车辆赶赴现场处置，总局应急专家组远程提供技术支持，应急救援小组在规定时间内成功解救被困游客。整个演练分工明确、衔接顺畅，现场处置高效、贴近实战，检验了面对突发事件的快速反应、应急处置和协同作战能力，演练取得圆满成功。

演练结束后，市场监管总局党组成员、副局长田世宏进行了现场点评。田世宏强调，举办应急演练，目的就是要检验市场监管部门和运营使用单位对突发事件的应急处置、协同作战能力，提升安全风险防范的紧迫感责任感，严格落实好生产企业、运营使用单位的主体责任和各层级监管责任，确保设备安全、运营安全，督促指导各地做好应急值守和预案准备。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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