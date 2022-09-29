人民网北京9月29日电 （记者王连香）今日，国务院联防联控机制就做好国庆期间疫情防控有关情况举行发布会，交通运输部运输服务司副司长韩敬华表示，国庆假期是群众出行出游的传统旺季，交通运输是服务保障的基础支撑，也是疫情防控的关键环节。今年国庆假期，预计全国道路客运发送旅客2.1亿人次，较去年同期下降约三成。

韩敬华表示，交通运输部将认真落实国务院联防联控机制工作部署，通过专项安排、视频调度、驻点检查等方式，指导各地交通运输主管部门统筹做好运输服务保障和疫情防控工作，全力保障人民群众安全健康便捷出行。

一是完善运输组织方案。加强客流趋势研判，优化运力调配，加强客运枢纽、旅游景区等重点区域运力投放，做好铁路、道路客运、民航、城市交通等运输方式的衔接，畅通出行“最后一公里”。

二是优化运输服务举措。强化站内客流组织，引导乘客有序进站安检乘车。积极开展联网售票、电子客票、定制客运等服务，落实军人、消防救援人员等出行优待政策。关爱帮扶老年人、儿童等重点群体的出行。

三是落细疫情防控措施。落实落细客运场站和交通运输工具消毒通风、乘客测温验码戴口罩、跨省出行乘客48小时核酸检测阴性证明查验、从业人员核酸检测和健康监测、防疫宣传等疫情防控措施。严格执行首都严格进京管理联防联控机制要求，落实进京旅客远端查验等防疫措施。

四是加强安全应急管理。压实企业安全生产主体责任，加强从业人员安全培训，强化车辆安全管理和动态监控，及时排查消除各类安全隐患，切实保障运输安全。

五是强化假期值班值守。节日期间，各级交通运输部门将24小时值班值守，保持应急指挥体系实时在线，及时妥善处置突发情况，保障交通运输平稳有序运行。

最后，韩敬华提醒，广大旅客假期出行前需及时查询目的地防疫政策，乘坐客运车辆跨省出行前，备好48小时核酸检测阴性证明；出入客运场站和乘坐交通运输工具期间规范佩戴口罩，配合做好测温验码等防疫工作。

(责编：王连香、高雷)

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