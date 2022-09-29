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国庆假期天气：江南华南再迎高温天气 强冷空气将影响我国大部

2022年09月29日15:04 | 来源：人民网
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人民网北京9月29日电 （记者杨虞波罗）今日，中国气象局举行10月新闻发布会，国家气象中心副主任方翔在发布会上介绍，国庆假日期间，四川北部、陕西南部、华北南部、黄淮等地有强降雨；江南、华南北部多高温少雨天气；强冷空气将影响我国大部；华北黄淮局地有雾。

方翔表示，预计未来十天（9月30日至10月9日），我国中西部大部分地区累计降水量较常年同期偏多5成至1倍，局地偏多2倍以上。江南大部分地区降雨依然偏少，气象干旱将持续发展。

1-3日，四川北部、陕西中南部、华北南部、黄淮等地有中到大雨，部分地区有暴雨，局地有大暴雨，并将伴有短时强降水、雷电等强对流天气；4-6日，四川东北部、重庆北部、陕西南部、河南中南部、湖北北部等地有中到大雨，局地有暴雨。

1-3日的凌晨至上午时段，华北中南部、黄淮中西部、四川盆地南部等地的部分地区有轻雾，局地有能见度不足1000米的大雾。

1-4日，江汉、江淮、江南、华南北部将出现高温天气，日最高气温一般有35-37℃，部分38-39℃。

1-6日，我国大部分地区将自北向南先后出现4-6级偏北风，阵风8-10级，气温下降8-12℃，部分地区降温14-16℃，局地超过18℃。

(责编：杨虞波罗、高雷)
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