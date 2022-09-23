本报记者 陆娅楠

数据来源：国家发展改革委

制图：张丹峰

翻看我国绿色低碳发展的成绩单，一串串数据令人眼前一亮。

氢能作为火炬燃料，氢能大巴穿梭接驳，三大赛区26个场馆实现100%绿电供应，北京冬奥会成为首个“碳中和”冬奥会。

发展清洁能源，支持煤炭清洁高效利用，截至2021年末，我国本外币绿色贷款余额15.9万亿元，存量规模居全球第一。

可再生能源发电装机容量超11亿千瓦，水电、风电、太阳能发电、生物质发电装机容量均居世界第一，我国建成全球规模最大的清洁发电体系。

2020年9月22日，在第七十五届联合国大会一般性辩论上，习近平总书记向全世界郑重宣布——中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。

“两年来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区、各有关部门扎实推进各项任务，‘双碳’工作实现了良好开局。”国家发展改革委资源节约和环境保护司司长刘德春说。

能源绿色低碳转型成效显著

9月22日，杭州西站投入运营。从空中俯瞰，白色屋顶与光伏板的组合，让车站外形分外酷炫。

中铁建工杭州西站工程指挥部常务副指挥长杜理强介绍，车站屋顶布置1.5万平方米光伏发电板，年发绿电量预计可达231万千瓦时，每年可减少二氧化碳排放2300余吨；十字天窗加透光遮阳膜的设计，使自然光倾泻候车大厅；室内采用智能照明系统，可根据客流量和天气变化自动调节光照强度；车站屋顶还“披上”一层辐射制冷膜，反射屋顶热量，降低制冷能耗。

“绿色低碳理念贯穿了车站建设全周期，杭州西站获得国家绿色建筑三星级认证，这是我国绿色建筑评估标准中的最高级别。”杜理强自豪地说。

杭州西站正是我国重点领域推进绿色发展的缩影。

能源绿色低碳转型成效显著。立足以煤为主的基本国情，大力推进煤炭消费转型升级，实施煤电机组节能降碳改造、灵活性改造、供热改造“三改联动”，2021年已完成改造2.4亿千瓦，2022年继续改造2.2亿千瓦。把促进新能源和清洁能源发展放在更加突出的位置，在沙漠、戈壁、荒漠地区规划建设4.5亿千瓦大型风电光伏基地，带动周边清洁高效煤电和安全可靠的特高压输变电线路建设，第一批近1亿千瓦项目已全部开工建设。2020年以来，我国新增风电、太阳能发电装机连续两年突破1亿千瓦，水电装机增加约2000万千瓦。2021年，我国新能源发电量首次突破1万亿千瓦时大关。

绿色建筑占比更高。加快推进城乡建设、运行、管理模式转型，积极推广绿色建筑，结合城市更新推进既有建筑绿色低碳升级，截至2020年底，全国城镇完成既有居住建筑节能改造面积超过15亿平方米；2021年城镇当年新建建筑中绿色建筑面积占比达到84%，为逐步实现“双碳”目标贡献力量。

低碳交通成为风尚。我国加快推进低碳交通运输体系建设，持续加大新能源汽车推广应用力度，2021年中国新能源汽车产销量均超过350万辆，连续7年位居世界第一，单月市场渗透率从2020年初的2.4%上升到2022年8月的约30%。加快推进快递包装绿色转型，2021年，快递电子运单、循环中转袋基本实现全覆盖，可循环快递箱（盒）投放量达630万个，电商快件不再二次包装率达80.5%，快递包装的绿色化、减量化、可循环取得积极进展。

产业绿色发展步伐稳健

山西太原，屯川河畔的屯兰矿下，轰隆隆的机器声，奏响绿色开采的进行曲。通过工艺创新，山西焦煤屯兰矿把无用的粉煤灰以注浆方式充填到井下关键层，去年多回采优质焦煤118万吨，创造经济效益1380万元，还有效防止了地表塌陷。

40公里外的杜儿坪矿矸石山，草木葱郁，亭廊错落。通过生态修复，昔日的矸石荒山变成了周边群众散步休闲的好去处。

同一座城市内的中国宝武太钢集团，实现了荒煤气热能的回收利用、烧结烟气无补热直接脱硝。

太原这座工业城市的绿色转型，正是“双碳”工作良好开局的代表。

产业升级提效率。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，树立能效标杆和基准水平，出台改造升级实施指南，大力推动钢铁、有色金属、石化化工、建材等传统行业节能降碳改造。2021年我国粗钢产量同比减少近3000万吨。聚焦新技术、新产业、新业态，大力发展战略性新兴产业，2021年高技术制造业占规模以上工业增加值比重提升至15.1%，推动重点行业数字化、绿色化协同转型。2021年，我国单位GDP能耗、二氧化碳排放量同比分别降低2.7%、3.8%。

科技创新促动力。推进“十四五”国家重点研发计划，实施“可再生能源技术”“新能源汽车”“循环经济关键技术与装备”等20多个重点专项，增设“碳达峰碳中和关键技术研究与示范”重点专项。完善以市场为导向的绿色技术创新体系，批复设立国家绿色技术交易中心，持续加大绿色低碳技术推广应用力度。强化“双碳”专业人才培养，设置直接相关本科专业21个，支持高校设置学科点37个。

生态修复增后劲。坚持山水林田湖草沙一体化保护和修复，科学推进大规模国土绿化行动。2021年，我国完成造林5400万亩，草种改良草原4600万亩，抚育森林3467万亩，修复退化林1400万亩，新增和修复湿地109万亩，全国森林覆盖率达到24.02%，森林蓄积量达到194.93亿立方米，草原综合植被盖度达到50.32%，湿地保护率达到52.65%，已成为全球森林资源增长最多的国家。

绿色低碳经济政策逐步完善

推动市场主体和社会各方主动护绿、降碳、减排，离不开完善的政策体系引领护航。

去年，《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》《2030年前碳达峰行动方案》相继发布，为实现“双碳”目标作出顶层设计，明确了碳达峰碳中和工作的时间表、路线图、施工图。

此后，能源、工业、城乡建设、交通运输、农业农村等重点领域实施方案，煤炭、石油天然气、钢铁、有色金属、石化化工、建材等重点行业实施方案，科技支撑、财政支持、统计核算、人才培养等支撑保障方案，以及31个省区市碳达峰实施方案均已制定。

“总体上看，系列文件已构建起目标明确、分工合理、措施有力、衔接有序的碳达峰碳中和‘1+N’政策体系，形成各方面共同推进的良好格局，为实现‘双碳’目标提供源源不断的工作动能。”刘德春说。

实现“双碳”目标需久久为功，绿色低碳经济政策在逐步完善，“双碳”工作激励约束机制也在不断健全。

财政政策不断丰富。明确重点支持领域，强化财政资金支持引导作用，研究设立国家低碳转型基金，落实节能节水、资源综合利用等税收优惠政策，完善政府绿色采购政策……财税支持绿色低碳发展释放强烈信号。

能源领域价格改革深化。出台新能源平价上网政策，创新抽水蓄能价格机制，有力促进可再生能源规模化发展。

货币工具持续完善。截至2022年上半年已通过碳减排支持工具累计发放政策资金超1800亿元，通过煤炭清洁高效利用专项再贷款累计发放政策资金超350亿元，撬动更多社会资金促进碳减排。

市场交易更加活跃。启动全国碳排放权交易市场，首批纳入2162家电力企业，年覆盖二氧化碳排放量约45亿吨，截至2022年9月13日累计完成交易量1.95亿吨，交易金额85.6亿元，我国已建成全球覆盖碳排放规模最大的碳市场。

《 人民日报 》（ 2022年09月23日 02 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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