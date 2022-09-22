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聚焦就业用工难点 网络招聘活动助力个体工商户发展

2022年09月22日21:00 | 来源：人民网
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人民网北京9月22日电 （记者栗翘楚）个体工商户的发展关系稳就业、保民生大局，对稳住宏观经济大盘具有重要意义。日前，市场监管总局等14个部门启动了首届“全国个体工商户服务月”并下发活动通知，根据活动内容，各地区要积极主动服务，促进就业创业。9月21日，“北京市个体工商户服务月”私营企业和个体工商户网络招聘活动启动仪式在京举行。

北京市私营个体经济工作联席会议办公室主任、北京市市场监督管理局党组书记、局长高念东在会上表示，私营企业和个体工商户网络招聘活动专场作为“北京市个体工商户服务月”的重要组成部分，坚持以人民为中心的工作理念，着力帮助市场主体解决困难问题。

58同城人力资源事业群企业服务负责人周迎梅表示，58同城十分重视为个体工商户提供招聘服务，在58同城平台合作的活跃招聘企业中，个体/个人企业类型占比将近4成，每天新增的发布职位中，有20%来自个体工商户。58同城积极将政策建议落向实处，结合自身平台属性及优势，与北京市私营个体经济协会携手打造“北京市个体工商户服务月”私营企业和个体工商户网络招聘活动。

北京市市场监管局二级巡视员、北京市私营个体经济协会会长于爽表示，为推动政企合作，促进就业创业，按照“立足北京、辐射全国，立足个体、辐射私企”的工作思路，依托 58同城网站，举办“北京市个体工商户服务月”58 同城网络招聘活动专区，将有效整合资源条目，拓宽招聘渠道，对解决个体工商户和私营企业用工难题具有积极意义。

据悉，本次活动由北京市私营个体经济工作联席会议办公室、北京市市场监督管理局主办，北京市私营个体经济协会、58同城、赶集直招承办。9月21日至10月20日，58同城、赶集直招将在双端同步上线“北京市个体工商户服务月”私营企业和个体工商户网络招聘活动专区。本次招聘活动将打通58同城、赶集直招全平台招聘资源，汇聚北京市众多个体工商户和私营企业，面向在京求职者提供多元优质岗位。

(责编：王震、吕骞)
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