人民网记者 夏晓伦

“小张毕业时参加了几次招聘会，但是没有自己满意的工作，毕业后在家打打游戏、看看动漫片，过得轻松潇洒，对未来生活没有什么要求。同学们，小张存在什么问题？怎么办？”在河南焦作举办的高校毕业生就业指导进校园活动上，高级职业指导师杨剑峰从一个个小故事展开，为高校毕业生典型就业观念分析、就业出路选择指导、求职安全应对策略、职业生涯规划指导四个方面进行了详细解读和指导。

“听了专家的讲课，我发现自己在职业规划上有很多不足，还需要进一步改进，接下来我会努力找准方向，为自己的求职生涯做准备。”学生刘瑶瑶说，同学们反响热烈，纷纷表示增强了就业信心，端正了就业态度，明确了就业目标。

“此次活动，有效的帮助高校毕业生认清目前就业形势，了解企业需求，提升了求职技能，希望同学们能够充分把握就业政策，都能找到理想的工作。”焦作市人社局相关负责人表示，下阶段将采取一系列政策措施，尽心竭力提供不断线就业服务，为高校毕业生的就业之路暖心护航。

近年来，我国高校毕业生总量持续扩大，就业率保持较高水平，就业形势保持总体稳定。与此同时，高校毕业生就业总量压力与结构性矛盾并存。对此，有专家表示，帮助高校毕业生树立正确的就业观择业观，增强职业认知，提升求职能力十分必要。

就业是民生之本，高校毕业生等重点群体是当前就业工作的重中之重。相关部门加大对高校毕业生就业创业支持，推出具体政策措施，各地根据本地区就业形势和实际需要，推动政策服务落实。

为帮助高校毕业生等青年提升就业能力，人社部、教育部等10部门启动实施百万就业见习岗位募集计划，全年将募集不少于100万个就业见习岗位。

近日，甘肃省人社厅梳理了全省大学生求职、创业等相关政策措施，暖心服务不断线，并邀请高校毕业生到甘肃就业创业；在安徽合肥，当地通过校企合作，针对企业需求培育“订单型人才”，一些职教学院的学生还没走出校门，已经被企业上门预订；在湖北咸宁，实施“才聚荆楚·志在咸宁”工程促进高校毕业生就业创业十条措施的，推动更多高校毕业生就业在咸宁、创业在咸宁、安排在咸宁、服务在咸宁……

高校毕业生是国家的宝贵财富。解决好高校毕业生的就业问题，既关系实现个人价值和家庭幸福，更关乎国家长远发展和社会和谐稳定。对此，专家认为，我国经济保持持续恢复、企稳回升态势，先进制造业、现代服务业等带动就业效应明显，就业有望提质扩容。多地多部门深挖岗位资源，做实做细就业指导服务，也将进一步缓解就业压力。

(责编：王震、吕骞)

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