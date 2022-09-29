人民网 王绍绍

中国上市公司协会推荐语

为更好发挥中国上市公司协会宣传上市公司高质量发展成效的窗口作用，展现上市公司“关键少数”思想魅力，中上协联合人民网共同开设了“封面人物：上市公司高管访谈”栏目，邀请中上协职务会员单位主要负责人，畅谈上市公司“掌门人”的经验与思考，共同探索上市公司的高质量发展之路。

本期“封面人物”邀请北京市政协委员、利亚德光电股份有限公司（以下简称“利亚德”）董事长兼总裁、中上协副会长李军博士接受访谈。

作为创业板上市公司，利亚德在研发创新等方面表现突出，在中国上市公司协会2021年发布的《境内股票市场上市公司2021年报单项数据TOP100名单》中，利亚德公司净利润在创业板公司中排名第83位，研发投入资金在创业板公司中排名第72位。根据利亚德2022半年报显示，公司净利润达到2.66亿元，同期研发投入资金约1.87亿元。

从机场显示屏、裸眼3D到北京冬奥会开闭幕式上的视觉盛宴，这些视效科技背后离不开LED技术的强大支撑。有数据显示，LED显示行业的集中度正不断提升。2021年，前十大厂商市占率增长至71%，LED显示屏全球规模达到68亿美元，同比增长超23%。

“我国LED显示产业占了全球大部分市场份额的原因在于企业大量投入研发、扩大产能、推向市场运用。”利亚德集团董事长兼总裁李军在做客由中国上市公司协会与人民网财经联合推出的《封面人物：上市公司高管访谈录》栏目时表示，在行业整合过程中，企业战略布局尤其重要，只有敏锐地捕捉市场和行业的变化，企业发展才能稳健长久。

微型LED市场前景广阔

显示行业发展将迎新机遇

利亚德集团董事长兼总裁李军做客“封面人物：上市公司高管访谈录”。人民网 许峥摄

“Micro LED显示技术将主导未来显示行业发展，并将迎来更广阔的市场空间。”在李军看来，随着LED显示行业集中度进一步提高，头部企业迎来了创新技术、推出新品的契机。同时5G时代的到来，视效解决方案在VR领域的拓展也将迎来新的发展机会。

据了解，Micro LED又叫微型LED，以微米量级的LED作为发光像素单元，是一种新兴的显示技术，具有芯片尺寸小、集成度高和自发光等特点。

根据高工产业研究院（GGII）预计显示，在2022年Micro LED在手机、VR、车载显示、平板显示等领域得到应用后，到2024年手机和超大电视显示将成为Micro LED应用最大的市场，2024年中国Micro LED市场规模将达到800亿元。到2026年中国Mini LED行业市场规模有望突破400亿元。“这意味着Mini/Micro LED是全球重点发展的一个方向，引起了整个产业链的高度关注。”李军说。

李军认为，目前行业需求旺盛，Micro LED行业趋向产业化应用发展，Micro LED显示技术将迈入通用显示时代。

“不过，Micro LED量产难度较高，此前巨量转移技术尚未突破，成为Micro LED量产化应用的一大瓶颈，如果巨量转移技术设备达到大规模商用要求，将加速Micro LED商业化落地进程。”李军进一步补充道。

上下游合作攻关技术瓶颈

提升我国显示产业链竞争力

今年，“利亚德黑钻”系列Micro LED技术实现技术突围。从技术研发、良品率、生产自动化制程等方面不断突破，将Micro LED显示技术应用向纵深扩展，使全倒装半导体工艺广泛应用于P0.9-P1.8间距的小间距产品中，实现覆盖80%小间距产品，大幅降低Micro LED显示技术成本。

利亚德集团董事长兼总裁李军做客“封面人物：上市公司高管访谈录”。人民网 许峥摄

围绕突破LED显示产业链的技术难题，李军认为，从企业角度来说，产业链的上、中、下游都要打通。单独一个企业很难完成整个产业链的整合，企业应考虑加强上下游合作，通过合作研发、投资、合资等方式建立深度合作关系。

2021年10月，国务院印发的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》提出，要把碳达峰、碳中和纳入经济社会发展全局，加快形成节约资源和保护环境的产业结构、生产方式、生活方式、空间格局，确保如期实现碳达峰、碳中和目标。

LED显示产业如何助推我国双碳目标的实现？“LED是节能环保产业，也是助推碳中和的产业。LED广泛应用于室内外照明之后，国家的能耗与碳排放会进一步下降。”李军表示，在双碳发展的背景下，LED产品光电转化效率高，对于助力碳达峰、碳中和大有裨益。（实习生尹柳玉对本文亦有贡献）

(责编：王连香、高雷)

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