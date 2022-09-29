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设计时速350公里！京雄商高铁雄安新区至商丘段正式开工

2022年09月29日13:48 | 来源：人民网
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人民网北京9月29日电 （记者王连香）9月29日，据中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）消息，经过精心筹备，京雄商高铁雄安新区至商丘段正式开工建设。当日，开工动员大会在河北雄安、山东聊城、河南濮阳等京雄商高铁雄安新区至商丘段沿线三地以视频连线方式举行。

国铁集团建设部负责人介绍，9月份，国铁集团推动京雄商高铁雄安新区至商丘段、南昌至九江高铁等5个项目开工建设，年内，还将推动雄安新区至忻州高铁、成都至重庆中线高铁、西宁至成都铁路、精河至阿拉山口铁路增建二线等20个项目陆续开工建设。新开工的25个项目累计建设新线总里程达5387公里，投资总规模达11981亿元。

此次开工建设的京雄商高铁雄安新区至商丘段，设计时速350公里、正线全长552公里，建设工期4年。线路北起京雄城际铁路雄安站，经河北省雄安新区、沧州市、衡水市、邢台市，山东省聊城市，河南省濮阳市，山东省济宁市、菏泽市至河南省商丘市，终至商合杭高铁商丘站。全线设雄安、任丘西、肃宁东、深州东、衡水南、枣强南、清河西、临清东、聊城西、阳谷东、台前东、梁山、郓城、菏泽东、曹县西、商丘16座车站，其中雄安和菏泽东2座车站为既有车站，梁山、郓城、商丘3座车站为改扩建车站，衡水南等11座车站为新建车站。京雄商高铁雄安新区至商丘段全线桥梁占比约94%，其中位于河南省濮阳市台前县的黄河特大桥是全线控制性工程。

京雄商高铁雄安新区至商丘段是我国“八纵八横”高铁网京港（台）通道的重要组成部分，与拟建设的京雄商高铁北京至雄安新区段，在建的南昌至九江高铁和已建成运营的商丘至合肥高铁、合肥至安庆至九江高铁、南昌至深圳高铁、深圳至香港高铁，形成我国又一条南北高铁大通道。同时，京雄商高铁雄安新区至商丘段连接石家庄至济南高铁、日照至兰考高铁，可实现与京广、京沪高铁的互联互通，区域路网地位十分重要。京雄商高铁雄安新区至商丘段将进一步优化路网整体功能，便利沿线群众出行，促进经济社会高质量发展。

(责编：王连香、高雷)
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